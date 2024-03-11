У Білорусі проводять масштабну перевірку бойової готовності військових: до чого готуються ЗС РБ

У Білорусі пообіцяли збільшити кількість залучених сил і засобів для заходів комплексної перевірки бойової й мобілізаційної готовності, розповів перший заступник міністра оборони РБ генерал-майор Віктор Гулевич.

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У Збройних силах Білорусі розпочали перевірку бойової готовності. Про це повідомили в Міністерстві оборони РБ в Telegram.

"У Збройних Силах розпочато перевірку бойової готовності з'єднань і військових частин", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві зауважили, що перевірка має комплексний характер, зокрема військові повинні приїхати до призначених районів, провести низку навчань і тренувань, зокрема з бойовою стрільбою. Також заплановано перекидання військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту.

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Начальник Генерального штабу ЗС, перший заступник міністра оборони РБ генерал-майор Віктор Гулевич зауважив, що приділяється велика увага підтримці високого рівня бойової і мобілізаційної готовності військовим.

"У загострених умовах військово-політичної обстановки, що склалися, в Збройних Силах приділяється велика увага підтримці високого рівня бойової та мобілізаційної готовності. Особливо це характерно для теперішнього часу, коли поблизу наших кордонів проводять великомасштабні навчання багатонаціональних сил НАТО, як на території всієї Європи, так і поблизу наших кордонів", — сказав Віктор Гулевич.

З його слів, у подальшому заходи комплексної перевірки нарощуватимуться, збільшуватиметься кількість залучених сил та засобів.

Нагадаємо, 22 лютого у "Беларускі Гаюн" повідомили, що в Білорусі заплановані великі військові навчання армії РБ та РФ на 2025 рік, проте вони можуть не відбутися через війну в Україні.

28 лютого в "Атеш" заявили про прибуття російської військової техніки на територію Білорусі. Зокрема, мова йде про близько 60 одиниць військової техніки, основна частина яких це БМП-2, МТ-ЛБ.