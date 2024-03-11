В Беларуси проводят масштабную проверку боевой готовности военных: к чему готовятся ВС РБ

В Беларуси пообещали увеличить количество привлеченных сил и средств для мероприятий комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности, рассказал первый заместитель министра обороны РБ генерал-майор Виктор Гулевич.

Related video

В Вооруженных силах Беларуси начали проверку боевой готовности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РБ в Telegram.

"В Вооруженных Силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что проверка носит комплексный характер, в частности военные должны приехать в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. Также запланирована переброска военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта.

Важно

"Мы не знали": туристы из Индии поехали в Беларусь, а оказались на фронте в Украине (видео)

Начальник Генерального штаба ВС, первый заместитель министра обороны РБ генерал-майор Виктор Гулевич отметил, что уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности военным.

"В обостренных условиях сложившейся военно-политической обстановки в Вооруженных Силах уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности. Особенно это характерно для настоящего времени, когда вблизи наших границ проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО, как на территории всей Европы, так и вблизи наших границ", — сказал Виктор Гулевич.

По его словам, в дальнейшем меры комплексной проверки будут наращиваться, будет увеличиваться количество привлеченных сил и средств.

Напомним, 22 февраля в "Беларускі Гаюн" сообщили, что в Беларуси запланированы крупные военные учения армии РБ и РФ на 2025 год, однако они могут не состояться из-за войны в Украине.

28 февраля в "Атеш" заявили о прибытии российской военной техники на территорию Беларуси. В частности, речь идет об около 60 единицах военной техники, основная часть которых это БМП-2, МТ-ЛБ.