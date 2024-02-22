Не хватит солдат: Беларусь анонсировала военные учения с РФ, но они могут не состояться

По словам расследователей, еще в 2009-м году Россия и Беларусь решили проводить совместные военные учения раз в два года. Мероприятия проводятся в форматах совместных стратегических ("Запад") и совместных оперативных учений ("Щит Союза").

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В 2025 году на территории Беларуси запланированы крупные военные учения. Тренироваться должны армии Беларуси и России. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что впервые о проведении учений "региональной группировки войск" российским пропагандистам заявил министр обороны Виктор Хренин.

Группа сообщила, что еще в 2009-м году Россия и Беларусь решили проводить совместные военные учения раз в два года. Мероприятия проводятся в форматах совместных стратегических ("Запад") и совместных оперативных учений ("Щит Союза").

В отчете говорится, что в 2023 году должны были состояться учения "Щит Союза". Они были запланированы на 22-26 сентября, однако их отменили. В 2024 году проведение совместных учений не анонсировалось.

"Стоит еще напомнить, что с 10 по 20 февраля 2022 на территории РБ проходили внеплановые СОУ "Союзная решимость-2022". Через четыре дня после окончания этих "учений" Россия начала вторжение в Украину", — сказано в отчете.

Группа отметила, что учения в 2025 году также могут не состояться из-за войны в Украине.

"У РФ может просто не хватить солдат и на войну, и на учения. Можно еще вспомнить проходившие в сентябре 2023 в РБ учения ОДКБ "Боевое братство-2023", в которых принял участие очень скромный по численности российский контингент", — отметили расследователи.

Напомним, что Беларусский политик Александр Лукашенко призвал вооружить патрули на улицах Беларуси для поисков "заблудившихся экстремистов". Он считает, что по территории страны передвигаются антигосударственные группы, которые еще не до конца понимают, на что их нацеливают зарубежные кураторы".