Лукашенко призвал вооружить патрули на улицах Беларуси для поисков "заблудившихся экстремистов" (видео)

Белорусский политик считает, что по территории страны передвигаются антигосударственные группы, которые еще не до конца понимают, на что их нацеливают зарубежные кураторы".

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко дал поручение силовикам организовать патрулирование со стрелковым оружием на улицах белорусских городов. Соответствующее заявление он сделал 20 февраля во время выступления перед военными.

Политик считает, что такие меры помогут повысить уровень безопасности на улицах. Он вспомнил, как во время военной службы патрулировал улицы Минска.

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"С голыми руками ходили, но это тогда. Сейчас патрули должны иметь стрелковое оружие", — заявил белорусский политик.

По его словам, если такие патрули будут передвигаться по жилым кварталам городов, никаких преступлений не будет. Это якобы меры, которые помогут предотвращать совершение правонарушений.

Лукашенко отметил, что следует усилить противодействие мошенничеству, вымогательству и киберпреступлениям. Он дал поручение по "усовершенствованию" норм уголовного законодательства.

По его словам, нужны дополнительные меры по оперативному раскрытию преступлений экстремистского направления. Лукашенко призвал проводить профилактику "заблудившихся экстремистов", которые еще не до конца понимают, на что их нацеливают зарубежные кураторы".

"Просто выявлять их и предупреждать — недостаточно", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 20 февраля Лукашенко заявил, что против гражданских Польши готовят провокацию, в которой обвинят Россию и Беларусь. Экстремистские акции, по словам белорусского политика, должны организовать "боевики, которые находятся на территории Украины, Польши и Литвы". В качестве примера Лукашенко припомнил действия руководителя Третьего Рейха Адольфа Гитлера, который организовал такую операцию на границе с Польшей, чтобы спровоцировать начало военных действий.