Лукашенко закликав озброїти патрулі на вулицях Білорусі для пошуків "заблукалих екстремістів" (відео)

Білоруський політик вважає, що по території країни пересуваються антидержавні групи, які ще не до кінця розуміють, на що їх націлюють закордонні куратори".

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко дав доручення силовикам організувати патрулювання зі стрілецькою зброєю на вулицях білоруських міст. Відповідну заяву він зробив 20 лютого під час виступу перед військовими.

Політик вважає, що такі заходи допоможуть підвищити рівень безпеки на вулицях. Він пригадав, як під час військової служби патрулював вулиці Мінська.

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"З голими руками ходили, але це тоді. Зараз патрулі повинні мати стрілецьку зброю", — заявив білоруський політик.

За його словами, якщо такі патрулі будуть пересуватися житловими кварталами міст, ніяких злочинів не буде. Це нібито заходи, які допоможуть запобігати вчиненню правопорушень.

Лукашенко наголосив на тому, що варто посилити протидію шахрайству, вимаганню та кіберзлочинам. Він дав доручення щодо "удосконалення" норм кримінального законодавства.

За його словами, потрібні додаткові заходи стосовно оперативного розкриття злочинів екстремістського направлення. Лукашенко закликав проводити профілактику "заблукалих екстремістів", які ще не до кінця розуміють, на що їх націлюють закордонні куратори".

"Просто виявляти їх та попереджати – недостатньо", — наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, 20 лютого Лукашенко заявив, що проти цивільних Польщі готують провокацію, в якій звинуватять Росію та Білорусь. Екстремістські акції, за словами білоруського політика, повинні організувати "бойовики, які перебувають на території України, Польщі та Литви". Як приклад, Лукашенко пригадав дії керівника Третього Рейху Адольфа Гітлера, який організував таку операцію на кордоні з Польщею, щоб спровокувати початок воєнних дій.