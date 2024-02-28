У Білорусь прибула велика колона військової техніки РФ, — "Атеш" (фото)

Загалом партизани нарахували майже 60 одиниць російської техніки на залізниці у Мінську, з яких основна частина — це БМП-2, а також 4 МТ-ЛБ.

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Українські партизани зафіксували прибуття російської військової техніки на територію Білорусі. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram у середу, 28 лютого.

Агенти підпілля повідомили про прибуття великої колони техніки до столиці Білорусі — Мінська. Загалом партизани нарахували близько 60 одиниць техніки ЗС РФ, з яких основна частина — це БМП-2, а також 4 МТ-ЛБ.

"Атеш" зафіксував прибуття великої колони військової техніки РФ до Білорусі

У "Атеш" наголосили, що росіяни продовжують використовувати територію Білорусі у своїй злочинній війні. Проте агенти підпілля в РБ уважно відстежують кожен крок військ Росії.

"Атеш" зафіксував прибуття великої колони військової техніки РФ до Білорусі

Нагадаємо, раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Україна нібито зосередила на українсько-білоруському кордоні ударне угрупування, чисельністю 112-114 тисяч людей. Також білоруси нібито спостерігають багато провокацій зі сторони ЗСУ з порушенням повітряного простору.

16 лютого речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що лідер Білорусі намагається залякати громадян та заявляє про "загрозу", яку нібито несе Україна.

20 лютого Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь володіє всіма необхідними системами озброєння, які потрібні для захисту країни. Мова йде про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" і зенітно-ракетні комплекси С-400.