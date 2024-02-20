"Є все для захисту": Лукашенко назвав системи озброєння, з якими Білорусь готова до війни

У разі глобального конфлікту, зазначив політик, Мінську не слід розраховувати на дипломатичне врегулювання, а необхідно бути готовими до війни і ментально, і стратегічно.

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Білорусь володіє всіма необхідними для свого захисту системами озброєння. Зокрема, йдеться про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" і зенітно-ракетні комплекси С-400. Про це 20 лютого заявив Олександр Лукашенко на розширеній нараді з керівним складом державних органів системи забезпечення національної безпеки, передає БЕЛТА.

"Ми володіємо всім необхідним, щоб гарантовано захистити себе і, як кажуть військові, завдати супротивникові неприйнятного збитку", — сказав Лукашенко.

Білоруський політик назвав ті системи озброєння, якими володіє армія країни для завдавання такої шкоди. Насамперед, це оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) "Искандер-М" з дальністю ураження до 300 км. Ці системи можуть бути оснащені ядерними боєголовками, тому Лукашенко назвав їх "найважливішим елементом стримування будь-якого противника".

Також Лукашенко відзначив наявність двох зенітних ракетних дивізіонів С-400 і новітніх зразків білоруських РСЗВ "Полонез-М", які нещодавно були прийняті на озброєння.

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Готовність до війни

Під час наради білоруський політик окреслив першочергові завдання для силових структур. Він додав, що Білорусі війна не потрібна, але до неї треба бути готовими і ментально, і стратегічно. Водночас, природно, основним геополітичним противником Лукашенко назвав країни Західної Європи.

"Які у західноєвропейських політиків є реальні причини розширювати склад різного роду коаліцій і військово-політичного альянсу? До чого ці абсолютно абсурдні неправові санкції, масштабна мілітаризація, демонстративна гра м'язами, зокрема військова активність поблизу наших кордонів? Які в них для цього підстави? Хто їм загрожує? І коли таке було в історії, що ми комусь погрожували?" — поставив Лукашенко низку запитань своїм чиновникам, і тут же заявив, що він нібито знає "причини інтересу" до білоруських земель.

За його словами, країни Заходу нібито "братимуть силою тих, хто не з ними", а в разі глобального конфлікту сподіватися на дипломатичне врегулювання або ж на норми міжнародного права не слід.

"Сьогодні вкрай важливо не просто реально оцінювати обстановку і розуміти, що відбувається, а й оперативно діяти. І треба діяти на випередження. Ми всі, насамперед люди в погонах, просто зобов'язані бути готові до відбиття будь-яких загроз. Помилки при цьому неприпустимі", — підкреслив Лукашенко.

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Нагадаємо, наприкінці серпня 2023 року Білорусь отримала черговий комплект ОТРК "Іскандер-М". За словами заступника командира бригади ЗС Білорусі, це черговий і не останній ешелон із комплексами, наданими Російською Федерацією.