Білорусь отримала нову партію російських ракет "Іскандер-М", — Міноборони

Білоруський комбриг повідомив, що це черговий, але не останній ешелон, який доправив ОТРК із Росії до Білорусі.

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На територію Білорусі прибув черговий комплект оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Ракети були надані Росією на потреби білоруської армії, повідомила пресслужба Міноборони країни 30 серпня.

За словами заступника командира бригади ЗС Білорусі, це черговий і не останній ешелон із комплексами, наданими Російською Федерацією.

Військовослужбовець під час репортажу наголосив, що особливістю комплексу є можливість оснащення ракет "спеціальною бойовою частиною", ймовірно маючи на увазі ядерні боєголовки. Він додав, що для того, щоб використовувати спеціальні боєголовки, білоруські військовослужбовці проходили навчання у РФ.

"До повної самостійної експлуатації першої партії оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", що надійшов на озброєння, білоруські військовослужбовці розпочали в лютому цього року", — йдеться в повідомленні.

Також у білоруському Міноборони зазначили, що розрахунки ОТРК "Іскандер-М" здійснили марш у пункт постійної дислокації.

Раніше повідомлялося, що на території Білорусі в Осиповичах було помічено укриття, призначені для зберігання ОТРК "Іскандер". Загалом спостерігачі з Federation of American Scientists нарахували чотири пускові установки.

Оглядачі видання Defense Express повідомили, що Збройні сили РФ, імовірно, мають у своєму розпорядженні два види ракет ОТРК "Іскандер". У матеріалі було зазначено, що у Росії є тип "Іскандерів", які можна запустити на відстань до 1500 км.