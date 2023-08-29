Різна дальність і пускові установки: у РФ можуть бути два види ракет "Іскандер-К", — ЗМІ
Журналісти припускають, що у Росії є тип "Іскандерів", які можна запустити на відстань до 1500 кілометрів, що є серйозним викликом для української ППО.
Росія, ймовірно, має у своєму розпорядженні два різні види ракет "Іскандер-К", які відрізняються дальністю польоту і типами пускових установок. Про це 29 серпня пише видання Defense Express.
Згідно з інформацією журналістів, наразі в арсеналі російських окупантів перебуває 585 далекобійних ракет, включно з 270 балістичними та крилатими ракетами комплексу ОТРК "Іскандер". Хоча деталізованих даних про співвідношення балістичних і крилатих ракет "Іскандер" не надано, є цікава деталь.
По суті, те, що заведено позначати як "Іскандер-К" або Р-500, насправді може являти собою два різні типи крилатих ракет, що входять до складу однієї системи. У комплексі "Іскандер" є два різновиди крилатих ракет: 9М728 і 9М729, і між ними різниця відчутно значніша, ніж просто цифри в індексах.
Найбільш істотна відмінність полягає в дальності польоту. Якщо 9М728 (або Р-500) має дальність до 500 км, то 9М729 може досягти дальності до 1500 км.
Саме поява ракети 9М729 з такою високою дальністю польоту 2019 року стала приводом для звинувачень Заходу в порушенні Росією умов давно недійсного Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності в Європі. Хоча російська влада стверджує, що дальність польоту 9М729 також обмежується 500 км.
Крім того, ракети також різняться за масогабаритними параметрами. Для ракети 9М728 довжина фюзеляжу становить 7,4 метра, тоді як для 9М729 — 7,94 метра. Це спричиняє необхідність у використанні різних транспортно-пускових контейнерів для кожної з ракет.
Таким чином, існування двох різних типів крилатих ракет передбачає і наявність двох різних пускових установок. Можливо, що ракети 9М728 можуть бути запущені з пускової установки 9П78-1, що вміщує дві такі ракети. У той час як для ракет середньої дальності 9М729 може використовуватися пускова установка 9П701, здатна вмістити до чотирьох таких ракет.
"Скільки саме пускових установок типу 9П701 може бути у р**истів під крилаті ракети середньої дальності 9М729, у відкритому доступі даних поки що немає. Але потрібно враховувати, що РФ має до "Іскандерів" досить великий запас ракет, які можуть бити й на 500 км, й на до 1500 км, і це буде окремим викликом для нашої протиповітряної оборони", — зазначають журналісти.
Нагадаємо, 28 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали кількість ракет на озброєнні Росії. Наразі в арсеналі противника є щонайменше 585 ракет, які можуть стріляти на відстань понад 500 кілометрів. Крім того, у ЗС РФ 270 "Іскандерів" і близько 140 "Калібрів".
Нагадаємо також, 28 серпня в ОК "Південь" повідомили, що РФ змінила тактику обстрілів через дефіцит ракет. ЗС РФ намагаються знайти нові маршрути, на яких сили ППО не зможуть перехопити цілі.