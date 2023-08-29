Різна дальність і пускові установки: у РФ можуть бути два види ракет "Іскандер-К", — ЗМІ

Журналісти припускають, що у Росії є тип "Іскандерів", які можна запустити на відстань до 1500 кілометрів, що є серйозним викликом для української ППО.

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Росія, ймовірно, має у своєму розпорядженні два різні види ракет "Іскандер-К", які відрізняються дальністю польоту і типами пускових установок. Про це 29 серпня пише видання Defense Express.

Згідно з інформацією журналістів, наразі в арсеналі російських окупантів перебуває 585 далекобійних ракет, включно з 270 балістичними та крилатими ракетами комплексу ОТРК "Іскандер". Хоча деталізованих даних про співвідношення балістичних і крилатих ракет "Іскандер" не надано, є цікава деталь.

По суті, те, що заведено позначати як "Іскандер-К" або Р-500, насправді може являти собою два різні типи крилатих ракет, що входять до складу однієї системи. У комплексі "Іскандер" є два різновиди крилатих ракет: 9М728 і 9М729, і між ними різниця відчутно значніша, ніж просто цифри в індексах.

Підготовка до пуску крилатої ракети 9М728 комплексу "Іскандер" Фото: Відкриті джерела Підготовка до пуску крилатої ракети 9М728 комплексу "Іскандер" Фото: Відкриті джерела

Найбільш істотна відмінність полягає в дальності польоту. Якщо 9М728 (або Р-500) має дальність до 500 км, то 9М729 може досягти дальності до 1500 км.

Саме поява ракети 9М729 з такою високою дальністю польоту 2019 року стала приводом для звинувачень Заходу в порушенні Росією умов давно недійсного Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності в Європі. Хоча російська влада стверджує, що дальність польоту 9М729 також обмежується 500 км.

Пускова установка 9П701 під крилаті ракети середньої дальності 9М729 Фото: Відкриті джерела Пускова установка 9П701 під крилаті ракети середньої дальності 9М729 Фото: Відкриті джерела

Крім того, ракети також різняться за масогабаритними параметрами. Для ракети 9М728 довжина фюзеляжу становить 7,4 метра, тоді як для 9М729 — 7,94 метра. Це спричиняє необхідність у використанні різних транспортно-пускових контейнерів для кожної з ракет.

Таким чином, існування двох різних типів крилатих ракет передбачає і наявність двох різних пускових установок. Можливо, що ракети 9М728 можуть бути запущені з пускової установки 9П78-1, що вміщує дві такі ракети. У той час як для ракет середньої дальності 9М729 може використовуватися пускова установка 9П701, здатна вмістити до чотирьох таких ракет.

"Скільки саме пускових установок типу 9П701 може бути у р**истів під крилаті ракети середньої дальності 9М729, у відкритому доступі даних поки що немає. Але потрібно враховувати, що РФ має до "Іскандерів" досить великий запас ракет, які можуть бити й на 500 км, й на до 1500 км, і це буде окремим викликом для нашої протиповітряної оборони", — зазначають журналісти.

Нагадаємо, 28 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали кількість ракет на озброєнні Росії. Наразі в арсеналі противника є щонайменше 585 ракет, які можуть стріляти на відстань понад 500 кілометрів. Крім того, у ЗС РФ 270 "Іскандерів" і близько 140 "Калібрів".

Нагадаємо також, 28 серпня в ОК "Південь" повідомили, що РФ змінила тактику обстрілів через дефіцит ракет. ЗС РФ намагаються знайти нові маршрути, на яких сили ППО не зможуть перехопити цілі.