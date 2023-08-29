Разная дальность и пусковые установки: у РФ могут быть два вида ракет "Искандер-К", — СМИ
Журналисты предполагают, что у России есть тип "Искандеров", которые можно запустить на расстояние до 1500 километров, что является серьезным вызовом для украинской ПВО.
Россия, вероятно, располагает двумя различными видами ракет "Искандер-К", которые отличаются дальностью полета и типами пусковых установок. Об этом 29 августа пишет издание Defense Express.
Согласно информации журналистов, в настоящее время в арсенале российских оккупантов находится 585 дальнобойных ракет, включая 270 баллистических и крылатых ракет комплекса ОТРК "Искандер". Хотя детализированных данных о соотношении баллистических и крылатых ракет "Искандер" не предоставлено, имеется интересная деталь.
По сути, то, что принято обозначать как "Искандер-К" или Р-500, на самом деле может представлять собой два разных типа крылатых ракет, входящих в состав одной системы. В комплексе "Искандер" наличествуют две разновидности крылатых ракет: 9М728 и 9М729, и между ними разница ощутимо значительнее, чем просто цифры в индексах.
Наиболее существенное различие заключается в дальности полета. Если 9М728 (или Р-500) обладает дальностью до 500 км, то 9М729 может достичь дальности до 1500 км.
Именно появление ракеты 9М729 с такой высокой дальностью полета в 2019 году послужило поводом для обвинений Запада в нарушении Россией условий давно недействительного Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в Европе. Хотя российские власти утверждают, что дальность полета 9М729 также ограничивается 500 км.
Кроме того, ракеты также различаются по массогабаритным параметрам. Для ракеты 9М728 длина фюзеляжа составляет 7,4 метра, тогда как для 9М729 — 7,94 метра. Это влечет необходимость в использовании разных транспортно-пусковых контейнеров для каждой из ракет.
Таким образом, существование двух различных типов крылатых ракет подразумевает и наличие двух разных пусковых установок. Возможно, что ракеты 9М728 могут быть запущены с пусковой установки 9П78-1, вмещающей две такие ракеты. В то время как для ракет средней дальности 9М729 может использоваться пусковая установка 9П701, способная вместить до четырех таких ракет.
"Сколько именно пусковых установок типа 9П701 может быть у р**истов под крылатые ракеты средней дальности 9М729, в открытом доступе данных пока нет. Но нужно учитывать, что РФ имеет к "Искандерам" достаточно большой запас ракет, которые могут бить и на 500 км, и на до 1500 км, и это будет отдельным вызовом для нашей противовоздушной обороны", — отмечают журналисты.
Напомним, 28 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали количество ракет на вооружении России. Сейчас в арсенале противника есть минимум 585 ракет, которые могут стрелять на расстояние более 500 километров. Кроме того, у ВС РФ 270 "Искандеров" и около 140 "Калибров".
Напомним также, 28 августа в ОК "Юг" сообщили, что РФ изменила тактику обстрелов из-за дефицита ракет. ВС РФ пытаются найти новые маршруты, на которых силы ПВО не смогут перехватить цели.