У Білорусі збудували укриття для "Іскандерів", здатних запускати ядерні заряди (фото, карта)

Зі слів аналітиків Федерації американських вчених випливає, що біля Осиповичів тепер надто багато військових об'єктів: і сховища для "Іскандерів", і склади для ядерних боєзарядів, і табір найманців ПВК "Вагнер", і полігон для пусків ракет.

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У Білорусі в Осиповичах помітили укриття, яке збудували для зберігання ОТРК "Іскандер", здатних нести ядерні боєзаряди. Про це свідчать супутникові світлини, які дослідили у Федерації американських вчених (Federation of American Scientists, FAS). Про деталі подій у Білорусі ідеться у матеріалі на сайті федерації.

Аналітики FAS вивчили супутникові світлини Maxar місцевості на півдні міста Осиповичі у центральному регіоні Білорусі. У точці з координатами 53.288, 28.642 розміщується 465 ракетна бригада білоруської армії. Тепер на невеликому майданчику, який кілька місяців тому був порожній, з'явились нові об'єкти. Вчені припускають, що це — укриття для "Іскандерів", які Білорусь отримала від Росії.

При збільшенні на світлині нарахували чотири пускові установки "Іскандер", довжиною близько 13 метрів. Поруч — ще дві машини, призначені для обслуговування ОТРК.

ОТРК "Іскандер" та машини супроводу - в Осиповичах Фото: Maxar

Різниця між світлинами, які публікує Maxar — майже рік: перша зроблена 18 серпня 2022 року, друга — 4 липня 2023 року. Коли саме почалось будівництво — не відомо.

Супутникові світлини місцевості, де збудували сховище для "Іскандерів"

Місцевість біля Осиповичів "нашпигована" військовими об'єктами нагадують фахівці FAS. Зокрема, називають ще два об'єкти, про які було відомо раніше:

полігон у точці з координатами 53.296, 28.536 — там раніше помічали ОТРК "Іскандер" (за 4 км від новозбудованого сховища);

склад зброї у точці 53.317, 28.813 — припускають, що саме цей склад переобладнують для зберігання ядерної зброї (за 12 км від сховища).

Також варто зазначити, що за 17 км на північний захід — військова частина у поселенні Ціль, де кілька тижнів тому отаборилися найманці ПВК "Вагнер".

Місцевість біля Осиповичів у Білорусі

Зазначимо, що президент Росії Володимир Путін у недавній розмові з очільником Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що надає своєму союзнику ядерні боєзаряди.

Після цього Лукашенко виступив з заявами про те, що він готується дати відсіч можливому "нападу" і навіть має точні координати об'єктів, по яких готовий вдарити наявними засобами.

Західні розвідки певний час не підтверджували перевезення ядерних боєзарядів на територію Білорусі. Але врешті все ж визнали, що певні ознаки цього вони все ж помітили.

Нагадуємо, напередодні, 27 липня, Володимир Путін під час саміту Росія-Африка підтвердив активізацію наступу ЗСУ на півдні. Однак, з його слів, наступ вже закінчився завдяки героїзму" російських солдатів.

У вечір того ж дня президент України Володимир Зелнський повідомив про звільнення села Старомайорського на Донеччині: бійці Сил оборони опублікували відео, на якому повертають український прапор у населений пункт на півдні.