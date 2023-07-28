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У Білорусі збудували укриття для "Іскандерів", здатних запускати ядерні заряди (фото, карта)

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Фото: 24 Канал | ОТРК "Іскандер" - РФ передала Білорусі пускові установки

Зі слів аналітиків Федерації американських вчених випливає, що біля Осиповичів тепер надто багато військових об'єктів: і сховища для "Іскандерів", і склади для ядерних боєзарядів, і табір найманців ПВК "Вагнер", і полігон для пусків ракет.

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У Білорусі в Осиповичах помітили укриття, яке збудували для зберігання ОТРК "Іскандер", здатних нести ядерні боєзаряди. Про це свідчать супутникові світлини, які дослідили у Федерації американських вчених (Federation of American Scientists, FAS). Про деталі подій у Білорусі ідеться у матеріалі на сайті федерації.

Аналітики FAS вивчили супутникові світлини Maxar місцевості на півдні міста Осиповичі у центральному регіоні Білорусі. У точці з координатами 53.288, 28.642 розміщується 465 ракетна бригада білоруської армії. Тепер на невеликому майданчику, який кілька місяців тому був порожній, з'явились нові об'єкти. Вчені припускають, що це — укриття для "Іскандерів", які Білорусь отримала від Росії.

При збільшенні на світлині нарахували чотири пускові установки "Іскандер", довжиною близько 13 метрів. Поруч — ще дві машини, призначені для обслуговування ОТРК.

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ОТРК "Іскандер" та машини супроводу - в Осиповичах
Фото: Maxar

Різниця між світлинами, які публікує Maxar — майже рік: перша зроблена 18 серпня 2022 року, друга — 4 липня 2023 року. Коли саме почалось будівництво — не відомо.

сховище для "Іскандерів" Fullscreen
Супутникові світлини місцевості, де збудували сховище для "Іскандерів"

Місцевість біля Осиповичів "нашпигована" військовими об'єктами нагадують фахівці FAS. Зокрема, називають ще два об'єкти, про які було відомо раніше:

  • полігон у точці з координатами 53.296, 28.536 — там раніше помічали ОТРК "Іскандер" (за 4 км від новозбудованого сховища);
  • склад зброї у точці 53.317, 28.813 — припускають, що саме цей склад переобладнують для зберігання ядерної зброї (за 12 км від сховища).

Також варто зазначити, що за 17 км на північний захід — військова частина у поселенні Ціль, де кілька тижнів тому отаборилися найманці ПВК "Вагнер".

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Місцевість біля Осиповичів у Білорусі

Зазначимо, що президент Росії Володимир Путін у недавній розмові з очільником Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що надає своєму союзнику ядерні боєзаряди.

Після цього Лукашенко виступив з заявами про те, що він готується дати відсіч можливому "нападу" і навіть має точні координати об'єктів, по яких готовий вдарити наявними засобами.

Західні розвідки певний час не підтверджували перевезення ядерних боєзарядів на територію Білорусі. Але врешті все ж визнали, що певні ознаки цього вони все ж помітили.

Нагадуємо, напередодні, 27 липня, Володимир Путін під час саміту Росія-Африка підтвердив активізацію наступу ЗСУ на півдні. Однак, з його слів, наступ вже закінчився завдяки героїзму" російських солдатів.

У вечір того ж дня президент України Володимир Зелнський повідомив про звільнення села Старомайорського на Донеччині: бійці Сил оборони опублікували відео, на якому повертають український прапор у населений пункт на півдні.