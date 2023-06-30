"До міліметра": Лукашенко затвердив позначення "центрів прийняття рішень" на картах Білорусі

На думку Лукашенка, західні цінності загрожують Білорусі, тому він готується завдати ударів по ключовим точкам. Один з етапів підготовки — визначення координат, по яким стрілятиме.

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30 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що знає точні координати "центрів прийняття рішень". Ці координати вже перенесено на військові карти республіки. Основні тези очільника країни-союзниці РФ повідомлено в Telegram-каналі "Пул першого".

Лукашенко оприлюднив свою заяву на урочистостях до Дня незалежності Білорусі, який відзначається 3 липня. Політик провів паралель між визволенням від німецьких загарбників з теперішньою ситуацію у світі. Запевнив, що білоруси мають "виконати історичну місію" і "битись за мир".

У своїй промові білоруський очільник також згадав про "західні еліти", які підтримують "неоліберальні цінності". На його думку, такі цінності стають причиною бездуховності та аморальності.

Описавши негативні наслідки цінностей західного світу, Лукашенко перейшов до питання "центрів прийняття рішень":

найперше він заявив, що знає "до міліметра" координати цих центрів.

потім наголосив, що координати позначені на військових картах — він їх особисто затвердив.

Зазначимо, напередодні — 29 червня — аналітики Центру інфобезпеки дослідили ситуацію навколо Лукашенка, Пригожина, Путіна та ядерної зброї. Аналітики звернули увагу на посилення ядерної риторики президента Білорусі. Вони припускають, що це може бути наслідком угоди з очільником Кремля — плата за зупинку заколоту "вагнерівців".

Між тим 13 червня Лукашенко дав інтерв'ю росЗМІ: заявив, що у ядерних сховищах Білорусі вже є російська ядерна зброя. При цьому запевнив, що вона потужніша за ту, яку застосували під час ударів по Хиросимі.

Портал "Радіо Свобода" дослідив точки, де Білорусь могла б розмістити ядерну зброю. У списку — 7 сховищ у наступних населених пунктах:

Польцьк; Сморгонь; Барановичі; Ружани; Пружани; Житковичі; Калинковичі.

Найближчі до України — два останніх: вони розташовані біля Мозиря на відстані 60 км від від кордону.

Де на території Білорусі може бути розміщена ядерна зброя ("Радіо Свобода")

Нагадуємо, 28 червня ГУР МОУ опублікувало власний висновок щодо зростання загроз з боку Лукашенка. На думку української розвідки, ідеться про "гру на публіку".

З іншого боку аналітик Сергій Фурса назвав президента Білорусі "хлопчиком на побігеньках": коли політик йшов на перемовини з Пригожиним, він виконував роль слуги.