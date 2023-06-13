Втричі потужніше, ніж у Хіросімі та Нагасакі: Лукашенко розповів, яку зброю отримав від РФ (відео)

Білорусь не воюватиме зі США, тому їй вистачить тактичної ядерної зброї. Мільйон людей загине одразу, якщо вибухне російська бомба, заявив Олександр Лукашенко.

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Росія передала Білорусі ракети та бомби, які втричі потужніші, ніж застосовані під час бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Про це сказав 13 червня в інтерв'ю Ользі Скабєєвій білоруський політик Олександр Лукашенко.

"Я у Путіна вимагав, щоб він повернув ядерну зброю. Не треба стратегічної, навіщо вона мені? З Америкою я не збираюся воювати. Тактичної цілком достатньо. "Іскандер" б'є на 500 кілометрів і більше. А у нього боєголовка ядерна", — повідомив Лукашенко.

За словами диктатора, Білорусь завжди була ціллю Заходу — її нібито хочуть порвати на шматки з 1920 року.

"З ядерною країною ще ніхто не воював. У нас ракети та бомби втричі потужніші, ніж у Хіросімі та Нагасакі. Там більше ніж 80 тисяч миттєво загинули від одного удару. А це одна бомба втричі потужніша. Мільйон людей загине одразу", — заявив він.

Лукашенко додав, що у Білорусі є велика кількість сховищ для ядерної зброї. На сьогодні приблизно 5-6 штук вдалося відновити весь привезений з Росії ядерний арсенал розосередять по Білорусі, додав він.

Узгодити з російським колегою Володимиром Путіним по телефону застосування ядерної зброї — це "цілком не питання і вороги повинні тремтіти", резюмував він.

Нагадаємо, що 12 червня Лукашенко обіцяв без вагань застосувати ядерну зброю у разі загрози для Білорусі.

Домовленість про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї було досягнуто 25 травня на зустрічі міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його білоруського колеги Віктора Хреніна.