"Гра на публіку": Лукашенко отримує максимальну користь від ситуації в Росії, — ГУР

Представник розвідки Юсов вважає, що Лукашенко неодноразово отримував якісь бонуси від різних російських криз. І ситуація з заколотом Пригожина, ймовірно, — не виняток.

Related video

Білоруський лідер Олександр Лукашенко щиро радіє з приводу поточної ситуації в Росії і намагається використати її у своїх інтересах і в інтересах свого режиму. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю виданню "24 канал".

Лукашенко заявив про свій намір використовувати досвід, накопичений "вагнерівцями" під час війни в Україні, з метою підготовки до сучасних військових дій.

"Лукашенко неодноразово отримував якісь бонуси від чергових російських криз. Можемо згадати і про білоруські шпроти, білоруські креветки та багато інших речей. Ну ось зараз чергова порція білоруських креветок, тільки вже у вигляді ПВК", — сказав Андрій Юсов.

За словами представника ГУР, не треба приймати в себе всю ПВК "Вагнер", щоб переймати якийсь бойовий досвід, скоріше навпаки.

"Білорусь під час повномасштабного вторгнення виступала і як тренувальна база російських окупантів. Тому заяви білоруського диктатора щодо використання досвіду — гра на публіку", — додав він.

24 червня, після того як глава ПВК "Вагнер" повернув колони найманців, які збунтувалися, від Москви, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу стосовно Євгена Пригожина буде припинено, після чого він "піде в Білорусь".

27 червня Олександр Лукашенко підтвердив, що ватажок найманців зараз перебуває на території республіки Білорусь. Він заявив, що гарантії, які надав Євгену Пригожину президент РФ Володимир Путін, дотримано.

Також білоруський політик заявив, що командири з ПВК "Вагнер" поділяться досвідом і допоможуть збройним силам РБ підвищити свої навички. За його словами, "вагнерівці" могли б розповісти Белар