"Игра на публику": Лукашенко извлекает максимальную пользу от ситуации в России, — ГУР

Представитель разведки Юсов считает, что Лукашенко неоднократно получал какие-то бонусы от различных российских кризисов. И ситуация с мятежом Пригожина, вероятно, — не исключение.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко искренне радуется по поводу текущей ситуации в России и пытается использовать ее в своих интересах и в интересах своего режима. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью изданию "24 канал".

Лукашенко заявил о своем намерении использовать опыт, накопленный "вагнеровцами" во время войны в Украине, с целью подготовки к современным военным действиям.

"Лукашенко неоднократно получал какие-то бонусы от очередных российских кризисов. Можем упомянуть и о белорусских шпротах, белорусских креветках и многих других вещах. Ну вот сейчас очередная порция белорусских креветок, только уже в виде ЧВК", – сказал Андрей Юсов.

По словам представителя ГУР, не надо принимать у себя весь ЧВК "Вагнер", чтобы перенимать какой-нибудь боевой опыт, скорее наоборот.

"Беларусь во время полномасштабного вторжения выступала и в качестве тренировочной базы российских оккупантов. Поэтому заявления белорусского диктатора по использованию опыта – игра на публику", — добавил он.

24 июня, после того как глава ЧВК "Вагнер" повернул колонны взбунтовавшихся наемников от Москвы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, после чего он "уйдет в Беларусь".

27 июня Александр Лукашенко подтвердил, что главарь наемников сейчас находится на территории республики Беларусь. Он заявил, что гарантии, которые предоставил Евгению Пригожину президент РФ Владимир Путин, соблюдены.

Также белорусский политик заявил, что командиры из ЧВК "Вагнер" поделятся опытом и помогут вооруженным силам РБ повысить свои навыки. По его словам, "вагнеровцы" могли бы рассказать Белар