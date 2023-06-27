"Будут обучать": Лукашенко прокомментировал переброску ЧВК "Вагнер" в Беларусь

Александр Лукашенко заявил, что его стране не стоит бояться наемников, ведь те смогут поделиться опытом и проинструктировать военных относительно применения оружия.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассчитывает, что командиры из ЧВК "Вагнер" поделятся опытом и помогут вооруженным силам РБ повысить свои навыки. Об этом Лукашенко заявил на встрече с министром обороны РБ Виктором Хрениным, цитирует госинформагентство "БелТА".

"Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Полезный опыт. Слушай, они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли", — заявил политик.

Он также сообщил, что "вагнеровцы" могли бы рассказать Беларуси больше про использование оружия — как наступать, как обороняться.

"Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим", — добавил Лукашенко.

Напомним, что 26 июня Евгений Пригожин впервые прокомментировал попытку военного мятежа в России. В ходе беседы с журналистами руководитель ЧВК отметил, что результат был "нормальным", поскольку действия наемников "подняли настроение всех".

Напомним также, что 25 июня Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, объявил о прекращении уголовного дела против Евгения Пригожина и его намерении "уйти в Беларусь". Он также заявил, что члены наемнической группировки ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться преследованиям.