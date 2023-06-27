"Навчатимуть": Лукашенко прокоментував перекидання ПВК "Вагнер" у Білорусь

Олександр Лукашенко заявив, що його країні не варто боятися найманців, адже ті зможуть поділитися досвідом і проінструктувати військових щодо застосування зброї.

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Білоруський лідер Олександр Лукашенко розраховує, що командири з ПВК "Вагнер" поділяться досвідом і допоможуть збройним силам РБ підвищити свої навички. Про це Лукашенко заявив на зустрічі з міністром оборони РБ Віктором Хреніним, цитує держінформагентство "БелТА".

"Зараз багато розмов і балачок: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не розуміють, що, і ми прагматично до цього підходимо. Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Корисний досвід. Слухай, вони на передовій — штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені Путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли", — заявив політик.

Він також повідомив, що "вагнерівці" могли б розповісти Білорусі більше про використання зброї — як наступати, як оборонятися.

"Боятися їх нічого. Ми ж насторожі", — додав Лукашенко.

Нагадаємо, що 26 червня Євген Пригожин уперше прокоментував спробу військового заколоту в Росії. Під час бесіди з журналістами керівник ПВК зазначив, що результат був "нормальним", оскільки дії найманців "підняли настрій усіх".

Нагадаємо також, що 25 червня Дмитро Пєсков, прессекретар Кремля, оголосив про припинення кримінальної справи проти Євгена Пригожина та його намір "піти в Білорусь". Він також заявив, що членів найманського угруповання ПВК "Вагнер" не переслідуватимуть.