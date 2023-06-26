"Усіх збадьорили": Пригожин уперше дав оцінку своєму заколоту (відео)

Засновник ПВК Вагнер зізнався журналістам, що вважає результат свого невдалого військового повстання в Росії "нормальним".

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Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин уперше прокоментував результат своєї спроби державного перевороту в Російській Федерації. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "NEXTA Live" 26 червня.

В оприлюдненому сюжеті Пригожин пізно ввечері їде на автомобілі, паралельно спілкуючись із представниками ЗМІ.

На запитання одного з журналістів про те, як він оцінює результат останніх подій, Євген Пригожин відповів, що результат "нормальний".

"Усіх збадьорили", — сказав засновник ПВК "Вагнер" журналісту.

На відео також можна побачити, як жінка, яка слідувала за автомобілем, побажала Пригожину "допомоги Божої", потиснула йому руку і сказала, що молиться за нього.

Пригожин висловився про своє повстання

Нагадаємо, що 25 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу стосовно Євгена Пригожина буде припинено, після чого він "піде в Білорусь". Він також заявив, що стосовно найманців ПВК "Вагнер" не буде переслідувань.

Ми також писали про те, що під час спроби державного перевороту в Російській Федерації ПВК Вагнер втратили 6 одиниць бойової техніки, захопивши водночас бронеавтомобіль і вантажівку, що належать ЗС РФ.

Ще ми повідомляли, що на думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, заколот Євгена Пригожина може бути не останнім подібним інцидентом на території РФ. Чиновник зазначив, що внаслідок спроби військового перевороту з'явилися "дуже серйозні тріщини".