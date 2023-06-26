Військовий заколот Пригожина: з'явилися нові дані про втрати ПВК "Вагнер"

За даними проєкту Oryx, "вагнерівці" частково компенсували свої втрати, захопивши бронеавтомобіль і вантажівку, що належали ЗС РФ.

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У мережі з'явилися оновлені дані про втрати приватної військової компанії "Вагнер" під час спроби державного перевороту в Російській Федерації. Відповідний список опублікував нідерландський проєкт військової аналітики Oryx 25 червня.

Аналітики оприлюднили підтверджені випадки знищення або пошкодження військової техніки, зазначивши, що реальні цифри можуть бути вищими. За їхніми даними, під час заколоту ПВК "Вагнер" втратила:

1 багатоцільовий бронеавтомобіль 1 АМН-590951;

2 УАЗ-23632-148-64 з ДШК БМП;

1 вантажівка Урал-4320 6х6;

1 КамАЗ 6х6.

За даними Oryx, ПВК "Вагнер" частково покрила свої втрати, захопивши бронеавтомобіль і вантажівку, що належать ЗС РФ. Загалом російська армія втратила під час заколоту:

1 літак;

1 повітряно-десантний командний пункт Іл-22М;

6 вертольотів (5 знищено, 1 пошкоджено);

1 транспортний вертоліт Мі-8;

3 вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1: (2 знищено, 1 пошкоджено);

1 ударний вертоліт Мі-35М;

1 ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор";

1 КамАЗ-435029 Патруль-А (захоплений);

1 Тигр-М: (захоплений).

Нагадаємо, що терорист Ігор Стрєлков-Гіркін поскаржився на те, що Євген Пригожин отримав амністію після того, як бійці ПВК "Вагнер" збили 6 бойових вертольотів ЗС РФ. За його словами, Пригожину пригрозили ліквідацією, тому він передумав іти на Москву.

Раніше прессекретар президента Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу стосовно лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина буде припинено, після чого він "піде в Білорусь".

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що заколот Євгена Пригожина може бути не останнім подібним інцидентом на території Росії. Він зазначив, що внаслідок спроби військового перевороту з'явилися "дуже серйозні тріщини".