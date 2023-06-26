Военный мятеж Пригожина: появились новые данные о потерях ЧВК "Вагнер"

По данным проекта Oryx, "вагнеровцы" частично компенсировали свои потери, захватив бронеавтомобиль и грузовик, принадлежащие ВС РФ.

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В сети появились обновленные данные о потерях частной военной компании "Вагнер" в ходе попытки государственного переворота в Российской Федерации. Соответствующий список опубликовал нидерландский проект военной аналитики Oryx 25 июня.

Аналитики обнародовали подтвержденные случаи уничтожения или повреждения военной техники, отметив, что реальные цифры могут быть выше. По их данным, в ходе мятежа ЧВК "Вагнер" потеряла:

1 многоцелевой бронеавтомобиль 1 АМН-590951;

2 УАЗ-23632-148-64 с ДШК БМП;

1 грузовик Урал-4320 6х6;

1 КамАЗ 6х6.

По данным Oryx, ЧВК "Вагнер" частично покрыла свои потери, захватив бронеавтомобиль и грузовик, принадлежащие ВС РФ. Всего российская армия потеряла в ходе мятежа:

1 самолет;

1 воздушно-десантный командный пункт Ил-22М;

6 вертолетов (5 уничтожены, 1 поврежден);

1 транспортный вертолет Ми-8;

3 вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1: (2уничтожены, 1 поврежден);

1 ударный вертолет Ми-35М;

1 ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор";

1 КамАЗ-435029 Патруль-А (захвачен);

1 Тигр-М: (захвачен).

Напомним, что террорист Игорь Стрелков-Гиркин пожаловался на то, что Евгений Пригожин получил амнистию после того, как бойцы ЧВК "Вагнер" сбили 6 боевых вертолетов ВС РФ. По его словам, Пригожину пригрозили ликвидацией, поэтому он передумал идти на Москву.

Ранее пресс-секретарь президента Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, после чего он "уйдет в Беларусь".

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что мятеж Евгения Пригожина может быть не последним подобным инцидентом на территории России. Он отметил, что в результате попытки военного переворота появились "очень серьезные трещины".