Бунт, который не состоялся: Гиркин напомнил, что вояки Пригожина сбили вертолеты ВС РФ с экипажами

За время кратковременного "марша справедливости" вагнеровцы успели помочь ВСУ и на территории РФ сбить 6 боевых вертолетов и один самолет Ил-18 воздушно-космических сил РФ. Сам Пригожин заявил, что ни одной капли россиян не было пролито.

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Пригожину пригрозили ликвидацией, поэтому он передумал идти на Москву. Такое предположение сделал террорист, экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин в своем телеграм-канале.

"Не верю ни в какие "договоренности". Надеюсь ошибиться. Как единственный вариант — Пригожину объяснили, что просто сейчас в мокрое место лично его разрушат. И это не факт", — написал Гиркин.

Он добавил, что во время "марша справедливости" наемники ЧВК "Вагнер" сбили 6 боевых вертолетов ВС РФ.

"Шесть сбитых боевых вертолетов (в том числе два ценнейших вертолета РЭБ, вообще не вооруженных) и один самолет ЕР (с экипажем) — за это "амнистия", да... Надеюсь — хотя бы на этом примере наша армия (и именно воздушно-космические силы) навсегда запомнят "творца марша справедливости". Но, думаю, ничего еще не кончилось...", — размышляет Гиркин.

В телеграм-канале, который освещает работу российских пилотов, возмутились заявлением Пригожина о непролитой крови.

"Договорились таки. Всем "абсолютно выгодно и приемлемо". Как я понял кровь убитых ЧВК "Вагнер" экипажей российских летчиков Ми-8мтпр, экипажа Ка-52, экипажа Ил-18(22)ВЗПУ за кровь не считается. Ну ок. Вырубили в граните", — говорится в сообщении.

Так, во время "марша справедливости" вагнеровцы помогли ВСУ и обезвредили на территории РФ:

3 Ми-8мтпр

1 Ми-8

1 Ка-52

1 Ми-35

1 Ил-18(22) ВЗПУ

Напомним, что Пригожин заявил, что они, не пролив крови ни одного россиянина прошли 200 км. Чтобы не проливать кровь россиян Пригожин решил вернуть наемников обратно в полевые лагеря.

Ранее 1 батальон 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ заявил о поддержке Пригожина.