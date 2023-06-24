Заколот, який не відбувся: Гіркін нагадав, що вояки Пригожина збили вертольоти ЗС РФ з екіпажами

За час короткотривалого "маршу справедливості" вагнерівці встигли допомогти ЗСУ і на території РФ збити 6 бойових вертольотів і один літак Іл —18 повітряно-космічних сил РФ. Сам Пригожин заявив, що жодної краплі росіян не було пролито.

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Пригожину пригрозили ліквідацією, тому він передумав йти на Москву. Таке припущення зробив терорист, ексофіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін у своєму телеграм-каналі.

"Не вірю в жодні "домовленості". Сподіваюся помилитись. Як єдиний варіант — Пригожину пояснили, що просто зараз у мокре місце особисто його розірвуть. І це не факт", — написав Гіркін.

Він додав, що під час "маршу справедливості" найманці ПВК "Вагнер" збили 6 бойових гелікоптерів ЗС РФ.

"Шість збитих бойових гелікоптерів (зокрема, два найцінніших вертольоти РЕБ, взагалі не озброєних) і один літак ЕР (з екіпажем) — за це "амністія", так… Сподіваюся — хоча б на цьому прикладі наша армія (і саме повітряно-космічні сили) назавжди запам'ятають "творця маршу справедливості". Але, гадаю, нічого ще не скінчилося…", — розмірковує Гіркін.

У телеграм-каналі, який висвітлює роботу російських пілотів, обурилися заявою Пригожина про непролиту кров.

"Домовилися таки. Всім "абсолютно вигідно та прийнятно". Як я зрозумів кров убитих ПВК "Вагнер" екіпажів російських льотчиків Мі-8мтпр, екіпажу Ка-52, екіпажу Іл-18(22)ВЗПУ за кров не вважається. Ну ок. Вирубали у граніті", — йдеться в повідомленні.

Так, під час "маршу справедливості" вагнерівці допомогли ЗСУ і знешкодили на території РФ:

3 Мі-8мтпр

1 Мі-8

1 Ка-52

1 Мі-35

1 Іл-18(22) ВЗПУ

Нагадаємо, що Пригожин заявив, що вони, не проливши крові жодного росіянина пройшли 200 км. Щоб не проливати кров росіян Пригожин вирішив повернути найманців назад до польових таборів.

Раніше 1 батальйон 217-го гвардійського парашутно-десантного полку 98-ї дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ заявив про підтримку Пригожина.