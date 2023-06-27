"Как я и обещал": Пригожин находится на территории Беларуси, – Лукашенко

По словам Александра Лукашенко, министр обороны Беларуси сказал, что ему бы не помешало такое подразделение, как ЧВК "Вагнер".

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Александр Лукашенко подтвердил, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сейчас находится на территории республики Беларусь. Об этом политик сообщил во время выступления перед военными, силовиками и журналистами 27 июня, передает "БелТА".

Белорусский политик заявил, что гарантии, которые предоставил Евгению Пригожину президент РФ Владимир Путин, соблюдены.

"Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем", — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко также упомянул о том, что по мнению министра обороны Беларуси Виктора Хренина, стране не помешало бы такое боевое подразделение, как ЧВК "Вагнер".

"Я согласен. Разговаривай с ними", — сказал по этому поводу политик.

Напомним, что по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина зафиксировали в воздушном пространстве Беларуси. Он приземлился на военном аэродроме Мачулищи.

В свою очередь, председатель Сенатского комитета по разведке США Марк Уорнер сообщил, что самолет с Евгением Пригожиным приземлился в белорусской столице, а поселили руководителя ЧВК "Вагнер" в одной из местных гостиниц, в которой нет ни одного окна.

Мы также сообщали, что, по словам Александра Лукашенко, во время мятежа в РФ с ним связался Владимир Путин. Белорусский политик утверждает, что отговорил российского президента от "жестокого решения".