"Як я й обіцяв": Пригожин перебуває на території Білорусі, — Лукашенко

За словами Олександра Лукашенка, міністр оборони Білорусі сказав, що йому б не завадив такий підрозділ, як ПВК "Вагнер".

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Олександр Лукашенко підтвердив, що засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин зараз перебуває на території республіки Білорусь. Про це політик повідомив під час виступу перед військовими, силовиками та журналістами 27 червня, передає "БелТА".

Білоруський політик заявив, що гарантій, які надав Євгену Пригожину президент РФ Володимир Путін, дотримано.

"Я бачу, Пригожин літає вже на цьому літаку. Так, дійсно, він сьогодні в Білорусі. Як я й обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися та інше, ми вам допоможемо", — сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко також згадав про те, що на думку міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, країні не завадив би такий бойовий підрозділ, як ПВК "Вагнер".

"Я згоден. Розмовляй із ними", — сказав із цього приводу політик.

Нагадаємо, що за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", Літак засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зафіксували в повітряному просторі Білорусі. Він приземлився на військовому аеродромі Мачулищі.

Своєю чергою, голова Сенатського комітету з розвідки США Марк Ворнер повідомив, що літак із Євгеном Пригожиним приземлився в білоруській столиці, а поселили керівника ПВК "Вагнер" в одному з місцевих готелів, у якому немає жодного вікна.

Ми також повідомляли, що, за словами Олександра Лукашенка, під час заколоту у РФ із ним зв'язався Володимир Путін. Білоруський політик стверджує, що відрадив російського президента від "жорстокого рішення".