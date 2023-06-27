"Слухай, Саша, марно": Лукашенко розповів про розмову з Путіним під час заколоту в РФ (відео)

За словами Олександра Лукашенка, під час повстання ПВК "Вагнер" йому особисто зателефонував президент РФ. Після цього білоруський політик зробив висновок, що "ухвалено жорстоке рішення — мочити".

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Олександр Лукашенко розповів про те, як із ним зв'язався Володимир Путін під час спроби Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у Російській Федерації. Про це стало відомо з виступу білоруського політика перед військовими, силовиками та журналістами 27 червня.

Як згадує Лукашенко, у суботу вранці йому доповіли, що Путін хоче з ним поговорити. За словами політика, російський президент у подробицях розповів йому про події, які на той момент розгорталися у РФ.

"Я також зрозумів: ухвалено жорстоке рішення — мочити. Я запропонував Путіну не поспішати. Давай, кажу, поговоримо з Пригожиним, із командирами його. На що він мені сказав: "Слухай, Саша, марно", — заявив Лукашенко.

За словами політика, Путін нібито заявив, що Пригожин не бере слухавки та не йде на діалог. Лукашенко також стверджує, що заявив про свій намір зв'язатися із засновником ПВК "Вагнер", після чого Путін порадив йому звернутися до ФСБ.

"Кажу: "Як із ним зв'язатися? Дай телефон". Він каже: "Найімовірніше, у ФСБ є телефон". Ми уточнили. Встановили до середини дня цілих три канали, за якими ми можемо розмовляти з Ростовом", — сказав Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко розповів, як йому зателефонував Путін під час заколоту Пригожина

Під час свого виступу Олександр Лукашенко також зазначив, що перекидання ПВК "Вагнер" на територію Білорусі може піти країні на користь. За його словами, "вагнерівці" поділяться досвідом і допоможуть збройним силам РБ підвищити свої навички.

Крім того, Олександр Лукашенко заявив, що загроза нового глобального конфлікту ніколи не була такою близькою, як сьогодні, а Білорусь укотре намагаються підірвати, дезорієнтувати людей, розгойдати ситуацію і "під цей шум насадити свої правила".