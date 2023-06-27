"Слушай, Саша, бесполезно": Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным во время мятежа в РФ (видео)

По словам Александра Лукашенко, во время восстания ЧВК "Вагнер" ему лично позвонил президент РФ. После этого белорусский политик сделал вывод, что "принято жестокое решение — мочить".

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Александр Лукашенко рассказал о том, как с ним связался Владимир Путин во время попытки Евгения Пригожина совершить военный переворот в Российской Федерации. Об этом стало известно из выступления белорусского политика перед военными, силовиками и журналистами 27 июня.

Как вспоминает Лукашенко, в субботу утром ему доложили, что Путин хочет с ним поговорить. По словам политика, российский президент в подробностях рассказал ему о событиях, которые на тот момент разворачивались в РФ.

"Я также понял: принято жестокое решение — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно", — заявил Лукашенко.

По словам политика, Путин якобы заявил, что Пригожин не берет трубку и не идет на диалог. Лукашенко также утверждает, что заявил о своем намерении связаться с основателем ЧВК "Вагнер", после чего Путин посоветовал ему обратиться в ФСБ.

"Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом", — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, как ему позвонил Путин во время мятежа Пригожина

Во время своего выступления Александр Лукашенко также отметил, что переброска ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси может пойти стране на пользу. По его словам, "вагнеровцы" поделятся опытом и помогут вооруженным силам РБ повысить свои навыки.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что угроза нового глобального конфликта никогда не была такой близкой, как сегодня, а Беларусь в очередной раз пытаются подорвать, дезориентировать людей и раскачать ситуацию и "под этот шум насадить свои правила".