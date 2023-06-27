"Если рухнет Россия — мы все погибнем": Лукашенко прокомментировал свое посредничество в отношении Пригожина

Угроза нового глобального конфликта никогда не была такой близкой, как сегодня. По мнению политика, Запад мгновенно воспользовался смутой после возможного переворота в РФ.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил не героизировать его посредничество в деле мятежа Евгения Пригожина в России. Об этом он сказал во время выступления перед силовиками и журналистами в Минске 27 июня.

"Ни в коем случае не надо делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию пропустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнули два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев. Самое страшное, что если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим воспользовались бы. Если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что угроза нового глобального конфликта никогда не была такой близкой, как сегодня, а Беларусь в очередной раз пытаются подорвать, дезориентировать людей и раскачать ситуацию и "под этот шум насадить свои правила".

"Сегодня мы четко видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран — членов альянса в регионе, в частности, вблизи наших границ. Демонстрация за демонстрацией — демонстрация силы. Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей", — сказал белорусский лидер.

Напомним, что Лукашенко заявил, что на фоне событий в России приказал привести армию Беларуси в полную боевую готовность. Самопровозглашенный президент Беларуси сообщил, что белорусская оппозиция хотела воспользоваться моментом с Пригожиным в РФ и готовила мятеж в стране.

Ранее сообщалось, что в Институте политических исследований в РФ заявили о росте рейтинга Путина после мятежа Пригожина. С 80% он якобы подскочил до 90%.