Літак Пригожина приземлився в Білорусі, — аналітики (фото)

"Кухаря Путіна" очікують в білоруській столиці після його невдалого заколоту в Росії.

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Літак засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зафіксували у повітряному просторі Білорусі. Він приземлився на військовому аеродромі Мачулищі. Про це повідомляє "Белорускі Гаюн".

"Бізнес-джет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40", — йдеться в повідомленні.

До цього в телеграм-каналі повідомили, що літак Пригожина заходив на посадку у Національному аеропорту Мінськ.

Чи перебуває на борту "головний заколотник РФ", невідомо.

Також зазначається, що кремлівські провоєнні телеграм-канали повідомили, що "підрозділи ПВК "Вагнер" разом зі штатною зброєю та військовою технікою зайшли на територію Білорусі", але досі ніхто з білорусів не бачив колони Вагнера на території країни.

Нагадаємо, що терорист Гіркін заявив, що Пригожин після заколоту може податися в президенти РФ і висловив впевненість у тому, що у Кремлі жодних угод з "кухарем Путіна" не дотримуватимуться.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 25 червня, у першій половині дня бізнес-джет Embraer Legacy 600, пов'язаний із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, здійснив переліт із Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. У польоті повітряне судно вимкнуло транспондер (пристрій, що передає сигнал про місцезнаходження борту) над Волгоградською областю поруч із Ростовською.