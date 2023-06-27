Пригожина держат в отеле в Минске без единого окна, — комитет по разведке США (видео)

По словам председателя Сенатского комитета по разведке Марка Уорнера, владелец ЧВК "Вагнер" в настоящее время находится в столице Беларуси. В последний раз его видели на публике когда он уезжал из Ростова.

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Самолет с Евгением Пригожиным приземлился в белорусской столице, а поселили руководителя ЧВК "Вагнер" в одной из местных гостиниц. Примечательно и то обстоятельство, что в ней нет ни одного окна. Об этом сообщил председатель Сенатского комитета по разведке США Марк Уорнер в интервью NBC News.

Предводитель наемников ЧВК "Вагнер" получил распоряжение уехать в Беларусь в рамках сделки по прекращению вооруженного мятежа с представителями кремлевского режима.

Председатель Сенатского комитета по разведке США Марк Уорнер — о Евгении Пригожине

В последний раз он появлялся на публике, когда уезжал из Ростова после вывода из города своей группировки.

Председатель Сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил в интервью журналистам, что Пригожин в настоящее время находится в Минске и что его поселили в отеле без окон.

"Поймите, это просто сообщения о том, что он находится в одной из немногих гостиниц Минска, в которых нет ни одного окна".

По словам Уорнера, это может быть предпринято для защиты от покушений.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин сделал заявление о том, что военные остановили гражданскую войну в РФ. По словам главы государства-агрессора, военнослужащие и силовики доказали делом верность народу и воинской присяге. Они якобы действовали слаженно во время пригожинского бунта и спасли мирных жителей.

Также сообщалось, что, по оценкам "Института исследования войны", Сергей Шойгу останется во главе Минобороны, хотя в информпространстве уже говорят о преемнике.