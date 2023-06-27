"Четко и слаженно": Путин заявил, что военные остановили гражданскую войну в РФ (видео)

Военнослужащие и силовики, по мнению российского диктатора, доказали делом верность народу и воинской присяге. Во время мятежа они якобы действовали слаженно и спасли мирных граждан.

Related video

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие и силовики фактически остановили гражданскую войну в момент попытки мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом Путин сказал во время выступления перед военными с крыльца Грановитой палаты в Кремле, сообщило госагентство ТАСС.

"Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну", — заявил российский диктатор.

Путин также считает, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг. Далее Путин объявил минуту молчания.

"В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее", — сказал Путин.

По его мнению, силовики работали четко и быстро во время мятежа. Именно это позволило не допустить жертв среди мирных граждан.

"Ваши решимость и мужество так же, как и консолидация всего российского общества сыграли огромную определяющую роль в стабилизации обстановки. Люди, которых в мятеж втянули, видели, что армия, народ — не с ними", — заключил он.

Президент России выступал перед военными армии РФ чуть более трех минут.

Напомним, что венгерский премьер Виктор Орбан заявил о якобы укреплении позиции Путина после военного мятежа Пригожина.

В Кремле надеются, что все участники договоренностей после попытки вооруженного мятежа будут придерживаться условий, достигнутых в результате переговоров.