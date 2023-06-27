"Чітко і злагоджено": Путін заявив, що військові зупинили громадянську війну в РФ (відео)

Військовослужбовці та силовики, на думку російського диктатора, довели справою вірність народу і військовій присязі. Під час заколоту вони нібито діяли злагоджено і врятували мирних громадян.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що російські військовослужбовці та силовики фактично зупинили громадянську війну в момент спроби заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це Путін сказав під час виступу перед військовими з ґанку Грановитої палати в Кремлі, повідомило держагентство ТАСС.

"Ви захистили конституційний лад, життя, безпеку і свободу наших громадян, уберегли нашу Батьківщину від потрясінь, фактично зупинили громадянську війну", — заявив російський диктатор.

Путін також вважає, що загиблі під час заколоту льотчики з честю виконали свій обов'язок. Далі Путін оголосив хвилину мовчання.

"У непростій ситуації ви діяли чітко, злагоджено, справою довели свою вірність народові Росії та військовій присязі, проявили відповідальність за долю Батьківщини та її майбутнє", — сказав Путін.

На його думку, силовики працювали чітко і швидко під час заколоту. Саме це дало змогу не допустити жертв серед мирних громадян.

"Ваші рішучість і мужність, так само як і консолідація всього російського суспільства, зіграли величезну визначальну роль у стабілізації обстановки. Люди, яких у заколот втягнули, бачили, що армія, народ — не з ними", — підсумував він.

Президент Росії виступав перед військовими армії РФ трохи більше ніж три хвилини.

Нагадаємо, що угорський прем'єр Віктор Орбан заявив про нібито зміцнення позиції Путіна після військового заколоту Пригожина.

У Кремлі сподіваються, що всі учасники домовленостей після спроби збройного заколоту дотримуватимуться умов, досягнутих унаслідок переговорів.