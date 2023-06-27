Мятеж Пригожина: Шойгу останется во главе Минобороны, — ISW

По данным аналитиков, в Кремль подают сигналы о том, что Шойгу останется на своем посту, несмотря на слухи о преемниках главы Минобороны РФ.

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Кремль пытается донести до российской общественности посыл о том, что действующий глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и впредь останется на своем посту, и что президент РФ Владимир Путин не уступит "попыткам шантажа" со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает американский аналитический центр "Институт исследования войны" в своей сводке от 26 июня.

В ходе вооруженного мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер" в минувшие выходные Пригожин требовал отставки Сергея Шойгу, а также начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"В настоящее время неясно, уйдут ли Шойгу и Герасимов, но маловероятно, что в командовании произойдут столь радикальные изменения, поскольку это бы означало уступку требованиям Пригожина", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в российском информационном пространстве продолжают высказываться предположения об изменениях в военном руководстве, которые последуют после мятежа Пригожина.

Российские "военкоры" ведут активную кампанию по выдвижению вместо Шойгу губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Другие утверждают, что ФСБ расследует связь Дюмина с Пригожиным и доступ ЧВК "Вагнер" к ракетным комплексам "Панцирь".

Высказываются соображения о том, что в РФ могут заменить и других руководителей. В частности, начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковника Евгения Бурдинского.

Напомним, что после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в Кремле надеются на соблюдение заключенных договоренностей.

Также сообщалось, что Лукашенко прокомментировал свое посредничество в отношении Пригожина словами о том, что если рухнет РФ — погибнут все.