Заколот Пригожина: Шойгу залишиться на чолі Міноборони, — ISW

За даними аналітиків, у Кремлі подають сигнали про те, що Шойгу залишиться на своїй посаді, попри чутки про наступників голови Міноборони РФ.

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Кремль намагається донести до російської громадськості меседж про те, що чинний голова Міноборони РФ Сергій Шойгу і надалі залишиться на своїй посаді, і що президент РФ Володимир Путін не поступиться "спробам шантажу" з боку засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це повідомляє американський аналітичний центр "Інститут дослідження війни" у своєму зведенні від 26 червня.

Під час збройного заколоту, влаштованого ПВК "Вагнер" у минулі вихідні Пригожин вимагав відставки Сергія Шойгу, а також начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

"Наразі незрозуміло, чи підуть Шойгу і Герасімов, але малоймовірно, що в командуванні відбудуться настільки радикальні зміни, оскільки це б означало поступку вимогам Пригожина", — ідеться в повідомленні.

Водночас у російському інформаційному просторі продовжують висловлюватися припущення про зміни у військовому керівництві, які відбудуться після заколоту Пригожина.

Російські "військкори" ведуть активну кампанію з висунення замість Шойгу губернатора Тульської області Олексія Дюміна.

Інші стверджують, що ФСБ розслідує зв'язок Дюміна з Пригожиним і доступ ПВК "Вагнер" до ракетних комплексів "Панцир".

Висловлюються міркування про те, що у РФ можуть замінити й інших керівників. Зокрема, начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу генерал-полковника Євгена Бурдинського.

Нагадаємо, що після збройного заколоту ПВК "Вагнер" у Кремлі сподіваються на дотримання укладених домовленостей.

Також повідомлялося, що Лукашенко прокоментував своє посередництво щодо Пригожина словами про те, що якщо впаде РФ — загинуть усі.