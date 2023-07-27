Наступ на Маріупольському напрямку: ЗСУ звільнили село Старомайорське (відео)

Президент Зеленський показав бійців двох підрозділів ЗСУ, які увійшли у раніше окуповане село і розгорнули там український прапор.

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В селі Старомайорському на Донеччині бійці ЗСУ встановили прапор України. Про звільнення населеного пункту на південному відтинку фронту повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

Зеленський опублікував відео, на якому українські військові заявили про звільнення Старомайорська. При цьому президент наголосив, що "наші хлопці" звільнили "наш південь".

На записі чути, що деокупацію здійснили бійці двох підрозділів: 35 бригади та батальйону Тероборони "Арей".

Зазначимо, Старомайорське — село у Волноваському районі Донецької області на березі річки Мокрі Яли. Площа села — майже 2 кв. км, кількість довоєнного населення — близько 280 осіб.

Ситуація біля Старомайорська на Донеччині - DeepState

Населений пункт, про звільнення якого повідомили українські бійці, розташовано на Маріупольському напрямку. Відстань до Маріуполя — близько 90 км.

Зазначимо, кілька годин тому президент Росії Володимир Путін заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні дійсно активізувався. На його думку, наступ зупинили "героїчні" російські підрозділи, яким він пообіцяв вручити нагороди.

Аналогічне повідомлення надійшло від представника Угорщини: начальник канцелярії прем'єр-міністра Віктора Орбана стверджував, що особливих успіхів у Сил оборони України не має.

Нагадуємо, представниця Міністерства оборони Ганна Маляр вдень 26 липня повідомила, що є "поступове просування" на південному відтинку фронту. При цьому згадувався населений пункт Старомайорське.

Крім того, бійці ЗСУ опублікували відео бою, припускають, біля Старомайорського. На відео показано спецоперацію зі знешкодження російського підрозділу: взяття в полон двох солдатів та ліквідацію решти.