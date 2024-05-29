Литва виділяє Україні 13,5 млн євро на закупівлю сучасних радарів, — ЗМІ

У 2024 році Литва купить для України чотири радари. Вони посилять оповіщення, візуальне попередження та можливість знищення ворожих повітряних об'єктів.

Related video

У середу, 29 травня, уряд Литви виділив додаткових 13,5 млн євро на закупівлю радарів для України. Про це пише видання Delfi.

За словами міністра оборони країни Лаурінаса Кащюнаса, уряд ухвалив офіційне рішення виділити додатково 13,5 млн на закупівлю радарів.

"Це, без сумніву, зміцнить систему оповіщення в Україні", — заявив міністр, додавши, що таким чином Вільнюс приєднується до коаліції з протиповітряної оборони, ініційованої Німеччиною.

Важливо

Нідерланди передали Україні "невидимі" радари VERA-NG: як допоможуть проти дронів і ракет РФ

Лаурінас Кащюнас також заявив, що Литва у 2024 році має намір придбати для України не один, а кілька радарів.

"Мета цього року — чотири. Вони посилять оповіщення, візуальне попередження, а потім і можливість знищення всіх повітряних об'єктів", — зазначив міністр оборони.

Потім, за його словами, Литва продовжить закупівлю радарів, тому що вони потрібні Україні, яка, зазначив чиновник, сама озвучила потреби.

Як пише Delfi, посилаючись на дані Міноборони, Литва вже передала Києву радіолокаційні станції дальнього виявлення радянського типу П-18, системи Stinger, пускові установки NASAMS, морські радари, зенітні знаряддя L-70 з боєкомплектом, вертольоти Мі-8 та інше обладнання.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що Литва закупить для Сил оборони України шість радіолокаційних станцій Amber-1800, призначених для виявлення повітряних об'єктів.