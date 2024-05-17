Посилять ППО України: Литва передає ЗСУ шість систем AMBER-1800 (відео)

Литовська радіолокаційна станція AMBER-1800 може автоматично виявляти повітряні об'єкти та їхні координати на відстані до 400 кілометрів.

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Литва закупить для Сил оборони України шість радіолокаційних станцій (РЛС) Amber-1800, призначених для виявлення повітряних об'єктів. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Глава німецького оборонного відомства зазначив, що Вільнюс надасть Києву Amber-1800 у межах ініціативи "Негайні дії з протиповітряної оборони", спрямованої на посилення протиповітряної оборони України. Терміни та інші деталі поставок РЛС в Україну міністр не уточнив.

"Постачання шести радарних систем AMBER-1800 — це внесок Литви в порятунок життів в Україні", — сказав Борис Пісторіус.

AMBER-1800

Портал "Мілітарний" пише, що РЛС AMBER-1800 виробляє литовська компанія Altimus-tech, створена засновниками українського науково-виробничого підприємства "Аеротехніка-МЛТ". У 2022-2023 роках у Altimus-tech були труднощі з отриманням експортних ліцензій, однак, з огляду на все, проблему вирішено.

Як зазначають у виданні, станція AMBER-1800 призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, їхніх координат за азимутом і дальністю. Вона складається з апаратної кабіни з основним електронним обладнанням та автомобільної платформи із системою вирівнювання, що несе антенно-щогловий вузол, систему розгортання, антенно-фідерну систему, дві електростанції.

За словами експертів порталу, виявлення повітряних об'єктів залежить від низки параметрів, зокрема висоти, ефективної площі розсіювання цілі та потужності випромінювання РЛС. Залежно від потужності (8 кВт/10 кВт/30 кВт) на різних висотах Amber-1800 здатна виявити об'єкти:

на висоті Н=100 м — 30 км/33 км/46 км;

на висоті Н=500 м — 60 км/69 км/93 км;

на висоті Н=1000 м — 70 км / 81 км / 108 км;

на висоті Н=3000 м — 110 км/122 км/170 км;

на висоті Н=10000 м — 300 км/360 км/400 км;

Нагадаємо, 26 квітня військова розвідка виявила і завдала вогневого ураження по апаратному зв'язку і новітній РЛС "Реп'яшок" у Російській Федерації. За допомогою цієї станції окупанти виявляли і придушували малі БПЛА — саморобні дрони-камікадзе, DJIPhantom, DJIMavic.

Крім того, 27 квітня в ГУР повідомили, що спецпризначенці групи "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" знищили порівняно нову російську РЛС 48Я6 К-1 "Подлет". Цю систему виявлення ворог використовував для передачі координат цілей зенітно-ракетним комплексам С-300 і С-400.