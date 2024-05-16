Вдарили дроном Vampire: бійці бригади "Помста" знищили рідкісну РЛС "Зоопарк-1" (відео)

Російські окупанти замаскували радіолокаційну станцію "Зоопарк-1" недалеко від села Кодема. Комплекс був виявлений і знищений українськими прикордонниками.

Related video

Прикордонники бригади "Помста" знищили в Донецькій області радіолокаційну станцію (РЛС) "Зоопарк-1" Збройних сил Російської Федерації, скинувши на неї боєприпас із дрона українського виробництва Vampire. Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба України в Telegram.

Повідомляється, що аеророзвідники підрозділу виявили замасковану бронемашину окупантів недалеко від села Кодема. Під час аналізу виявилося, що це дорогий комплекс артилерійської розвідки і контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1".

"Місію доставити гостинці мешканцям "зоопарку" бійці поклали на бомбер Vampire. І з нею він впорався на відмінно", — зазначили в ДПСУ.

Знищення РЛС "Зоопарк-1"

Що відомо про РЛС "Зоопарк-1"

Мобільний контрбатарейний радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" виробляє Тульський науково-дослідний інститут "Стріла" (НВО "Стріла"), який входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей". Система призначена для виявлення і визначення позицій артилерії і ракетних установок, забезпечуючи розвіддані для проведення військових операцій.

Виробництво РЛС "Зоопарк-1" у Тулі Фото: Соцмережi

За словами експертів порталу Defense Express, виходячи з досвіду бойових дій в Україні, "Зоопарк-1М" має значно меншу дальність виявлення артилерії противника, ніж дальність ведення вогню артилерійських систем зразків НАТО.

У липні минулого року ЗСУ вже повідомляли про знищення РЛС "Зоопарк". Комплекс рухався на відкритому просторі, тому його легко "помітив" український дрон-розвідник і вирахував необхідні координати. Після цього українські військові запустили ударний безпілотний летальний апарат, який і уразив техніку окупантів.

У середині квітня 2024 року СБУ також повідомила про знищення РЛС "Небо-У", розташованої на території Росії. Система визначала повітряні цілі вздовж північного кордону України і розташовувалася в Брянській області (РФ), що перешкоджало проникненню українських дронів на територію ворога для нанесення атак.