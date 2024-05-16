Ударили дроном Vampire: бойцы бригады "Помста" уничтожили редкую РЛС "Зоопарк-1" (видео)

Российские оккупанты замаскировали радиолокационную станцию "Зоопарк-1" недалеко от села Кодема. Комплекс был выявлен и уничтожен украинскими пограничниками.

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Пограничники бригады "Помста" уничтожили в Донецкой области радиолокационную станцию (РЛС) "Зоопарк-1" Вооруженных сил Российской Федерации, сбросив на нее боеприпас с дрона украинского производства Vampire. Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Сообщается, что аэроразведчики подразделения выявили замаскированную бронемашину оккупантов недалеко от села Кодема. В ходе анализа оказалось, что это дорогостоящий комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1".

"Миссию доставить гостинцы жителям "зоопарка" бойцы возложили на бомбер Vampire. И с ней он справился на отлично", — отметили в ГПСУ.

Уничтожение РЛС "Зоопарк-1"

Что известно о РЛС "Зоопарк-1"

Мобильный контрбатарейный радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" производится Тульским научно-исследовательским институтом "Стрела" (НПО "Стрела"), который входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей". Система предназначена для обнаружения и определения позиций артиллерии и ракетных установок, обеспечивая разведданные для проведения военных операций.

Производство РЛС "Зоопарк-1" в Туле Фото: Соцсети

По словам экспертов портала Defense Express, исходя из опыта боевых действий в Украине, "Зоопарк-1М" имеет значительно меньшую дальность обнаружения артиллерии противника, чем дальность ведения огня артиллерийских систем образцов НАТО.

В июле прошлого года ВСУ уже сообщали об уничтожении РЛС "Зоопарк". Комплекс двигался на открытом пространстве, поэтому его без труда "заметил" украинский дрон-разведчик и вычислил необходимые координаты. После этого украинские военные запустили ударный беспилотный летальный аппарат, который и поразил технику оккупантов.

В середине апреля 2024 года СБУ также сообщила об уничтожении РЛС "Небо-У", находящейся на территории России. Система определяла воздушные цели вдоль северной границы Украины и располагалась в Брянской области (РФ), что препятствовало проникновению украинских дронов на территорию врага для нанесения атак.