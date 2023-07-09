ВСУ "выкололи глаза" оккупантам, уничтожив дорогостоящую РЛС "Зоопарк" (видео)

Украинские военные во время контрнаступления с помощью беспилотных летальных аппаратов уничтожили РЛС 1Л219 "Зоопарк", которая следила за дронами ВСУ.

Related video

На южном направлении украинские военные обнаружили и уничтожили редкий радиолокационный комплекс 1Л219 "Зоопарк". Соответсвующее видео опубликовали на странице Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления в воскресенье, 9 июля.

РЛС двигалась на открытом пространстве, поэтому ее без труда "заметил" украинский дрон-разведчик и вычислил необходимые координаты. После этого военные запустили ударный беспилотный летальный аппарат, который и поразил технику оккупантов.

На видео модно увидеть, как после удара "Зоопарк" скрывается в клубах темного дыма.

РЛС 1Л219 "Зоопарк": зачем россияне ее используют в Украине

Это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Предназначен для разведки позиций огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

РЛС автоматически осуществляет сканирование сектора обзора; обнаружение в полете мин, снарядов, ракет и летательных аппаратов; сопровождение целей и траекторные вычисления.

РЛС 1Л219 "Зоопарк" Россия использовала во время боевых действий в Сирии и во время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. В сентябре 2022 года ВСУ удалось захватить одну из таких радиолокационных станций противнкиа.

Напомним, 12 июня в сети показали снимки поврежденной РЛС врага в Крыму. По информации канала "Крымские партизаны", частично разрушенная РЛС ранее позволяла оккупантам контролировать все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря.

А в начале июня военные показали, как дроны Warmate уничтожают технику ВС РФ. ВСУ успешно применяют против армии России польские дроны-камикадзе. На одном из участков фронта оккупанты потеряли два комплекса "Панцирь-С1" и несколько радиолокационных станций.