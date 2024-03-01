В РФ запустили производство радиолокационной системы "Зоопарк-1М" (фото)

Всего на линиях производственного цеха НПО "Стрела" было замечено восемь комплексов "Зоопарк-1М", находящихся на разных стадиях готовности.

Related video

В ходе недавнего визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в тульский научно-исследовательский институт "Стрела" (НПО "Стрела") была открыта производственная линия по выпуску мобильного контрбатарейного радиолокационного комплекса "Зоопарк-1М". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Суда по кадрам репортажа, внутри предприятия находится не менее восемь комплексов "Зоопарк-1М", находящихся на разных стадиях готовности.

Радиолокационная система "Зоопарк-1М" предназначена для обнаружения и точного определения позиций артиллерии и ракетных установок противника, обеспечивая разведданные для проведения военных операций. Используя современные технологии, она обеспечивает отслеживание вражеского огня в режиме реального времени, позволяя дружественным силам реагировать быстро и точно.

Вопреки своему названию, "Зоопарк-1М" не является модернизацией, а представляет собой значительный скачок вперед в области радиолокационных технологий, воплощая в себе новую конструкцию, оптимизированную под современные требования поля боя.

Комплекс Зоопарк-1М Комплекс Зоопарк-1М Комплекс Зоопарк-1М Комплекс Зоопарк-1М Комплекс Зоопарк-1М

Российские СМИ сообщают о впечатляющих возможностях "Зоопарка-1М", включая способность обнаруживать различные артиллерийские снаряды и тактические ракеты на значительных расстояниях, что позволяет принимать упреждающие оборонительные меры.

Однако эксперты из Defense Express отмечают, что исходя из опыта боевых действий в Украине, "Зоопарк-1М" имеет значительно меньшую дальность обнаружения артиллерии противника, чем дальность ведения огня артиллерийских систем образцов НАТО.

"Похоже, здесь имеет место грубая ошибка конструкторов российского ОПК, которое не настроило свое "вундерваффе" в соответствии с потребностями гипотетического "противостояния с НАТО". За что сейчас сами рашисты буквально платят своей же кровью", — подчеркнули они.

Важно

"Выжить удалось немногим": бойцы ВСУ уничтожили комплекс разведки "Зоопарк-1" ВС РФ (видео)

Ранее мы неоднократно сообщали об уничтожении российских комплексов "Зоопарк-1М" в ходе боевых действий в Украине. Один их эпизодов произошел летом прошлого года, когда морская пехота ВСУ уничтожила такой комплекс на Бердянском направлении.