В РФ запустили виробництво радіолокаційної системи "Зоопарк-1М" (фото)

Загалом на лініях виробничого цеху НВО "Стрела" було помічено вісім комплексів "Зоопарк-1М", що перебувають на різних стадіях готовності.

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Під час нещодавнього візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до тульського науково-дослідного інституту "Стрела" (НВО "Стрела") було відкрито виробничу лінію з випуску мобільного контрбатарейного радіолокаційного комплексу "Зоопарк-1М". Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Судячи з кадрів репортажу, всередині підприємства розташовано щонайменше вісім комплексів "Зоопарк-1М", що перебувають на різних стадіях готовності.

Радіолокаційна система "Зоопарк-1М" призначена для виявлення й точного визначення позицій артилерії та ракетних установок противника, забезпечуючи розвіддані для проведення військових операцій. Використовуючи сучасні технології, вона забезпечує відстеження ворожого вогню в режимі реального часу, даючи змогу дружнім силам реагувати швидко й точно.

Усупереч своїй назві, "Зоопарк-1М" — не модернізація, а значний стрибок уперед у галузі радіолокаційних технологій, що втілює в собі нову конструкцію, оптимізовану під сучасні вимоги поля бою.

Комплекс "Зоопарк-1М" Комплекс "Зоопарк-1М" Комплекс "Зоопарк-1М" Комплекс "Зоопарк-1М" Комплекс "Зоопарк-1М"

Російські ЗМІ повідомляють про разючі можливості "Зоопарку-1М", включно зі здатністю виявляти різні артилерійські снаряди й тактичні ракети на значних відстанях, що дає змогу вживати випереджувальних оборонних заходів.

Однак експерти з Defense Express зазначають, що, виходячи з досвіду бойових дій в Україні, "Зоопарк-1М" має значно меншу дальність виявлення артилерії противника, ніж дальність ведення вогню артилерійських систем зразків НАТО.

"Схоже, тут має місце груба помилка конструкторів російського ОПК, яке не налаштувало своє "вундерваффе" відповідно до потреб гіпотетичного "протистояння з НАТО". За що зараз самі рашисти буквально платять своєю ж кров'ю", — підкреслили вони.

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"Вижити вдалося небагатьом": бійці ЗСУ знищили комплекс розвідки "Зоопарк-1" ЗС РФ (відео)

Раніше ми неодноразово повідомляли про знищення російських комплексів "Зоопарк-1М" під час бойових дій в Україні. Один з епізодів стався влітку минулого року, коли морська піхота ЗСУ знищила такий комплекс на Бердянському напрямку.