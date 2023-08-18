ВСУ уничтожили редкую РЛС "Зоопарк-1": как она помогала оккупантам в бою (видео)

Беспилотник Shark выследил позицию россиян, а затем артиллеристы нанесли по ней точный удар.

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Морская пехота Украины уничтожила российскую радиолокационную станцию "Зоопарк-1" на Бердянском направлении. Группа украинских аэроразведчиков "Аэронавты" опубликовала в своем Telegram-канале видео, датированное летом 2023 года.

Батарея управления и артиллерийской разведки морпехов ВСУ с помощью беспилотника Shark заметила РЛС "Зоопарк-1" на полях в Запорожской области. Операторы дрона проследили за техникой оккупантов до ее новой позиции на окраине лесопосадки, а затем передали координаты артиллеристам, которые нанесли точечный удар и уничтожили станцию. Судя по видео, после взрыва снаряда "Зоопарк" загорелся и вышел из строя.

Как сообщала государственная корпорация "Рособоронэкспорт", 1Л219М "Зоопарк-1" — это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, которую россияне используют для контрбатарейной борьбы. Система позволяет оккупантам находить огневые позиции ВСУ, откуда работают РСЗО (до 22 км), артиллерийские орудия (до 12 км), минометы (до 17 км) и запускаются тактические ракеты (45 км), автоматически определяя их координаты после выстрелов.

Один "Зоопарк" способен одновременно обнаруживать до 70 вражеских позиций в минуту и передавать их координаты в течение 20 секунд после залпа, часто еще до падения снарядов. Информация автоматически передается на командный пункт управления.

Кроме того, комплекс помогает ВС РФ корректировать собственный огонь и отслеживания беспилотников. При расположении на аэродроме сопровождать и определять местоположение летательных аппаратов в режиме реального времени.

В состав комплекса входит радиолокационная станция на шасси МТ-ЛБ — (именно ее уничтожили силы ВСУ), машина технического обслуживания на автомобиле Урал-43203 для проведения регламентных и ремонтных работ, электростанция ЭД30-Т230П-1 РПМ1 на прицепе 2-ПН-2. Сама РЛС оснащена фазированной антенной решеткой и быстродействующей цифровой вычислительной системой "ЦВС" со специальным программным обеспечением.

Станция сканирует электронным лучом сектор в 60 градусов в горизонтальной и 1,8 градуса в вертикальной плоскостях, фиксируя летящие снаряды, мины и ракеты, а также их траектории. Ее дополняют автономные средства навигации, топопривязки и ориентирования, помогающие определять местоположение РЛС в единой системе координат.

"Рособоронэкспорт" хвастается "высокой живучестью" комплекса "Зоопарк-1". Россияне якобы достигаеют этого за счет короткого времени работы РЛС на излучение, быстрой перестройки несущей частоты, применения средств для защиты от радиоэлектронных помехам, защиты расчета от осколков и стрелкового оружия. Впрочем, она ничего не смогла противопоставить точному артиллерийскому удару по наводке аэроразведки ВСУ.

Это не первый случай уничтожения таких РЛС. В июле ВСУ показали, как обезвредили "Зоопарк" на южном направлении.