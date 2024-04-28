Українські "Гуси" знищили російську РЛС "Репейник" за 100 тисяч доларів, — ГУР (відео)

Цю новітню радіолокаційну станцію росіяни застосовували для виявлення малих безпілотників. За даними ГУР, у військах вона з'явилася лише у 2022 році.

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У п'ятницю, 26 квітня, воєнна розвідка виявила та завдала вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції (РЛС) "Репейник" у Російській Федерації. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у неділю, 28 квітня.

Розвідники знищили новітню антидронову РЛС росіян безпілотником. Операцію проводили бійці групи "Гуси 9" разом з підрозділом активних дій ГУР МО України.

Цю переносну станцію "Репейник" окупанти почали постачати у свої війська тільки у 2022 році. За даними ГУР, її вартість складає близько 10 мільйонів рублів, які еквівалентні 100 тисячам доларів.

Завдяки РЛС росіяни могли виявляти малі повітряні цілі. Зокрема дрони, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.

Згідно з даними з відкритих джерел, "Репейник" виявляв і придушував малі БпЛА — саморобні дрони-камікадзе, DJIPhantom, DJIMavic.

Нагадаємо, 27 квітня українська розвідка повідомила про знищення радіолокаційної станції "Подлет" вартістю 700 мільйонів рублів. Цю систему росіяни використовували для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

11 квітня дрони ГУР атакували радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіні. 17 квітня розвідники провели повторну спецоперацію з ураження РЛС.