Украинские "Гуси" уничтожили российскую РЛС "Репейник" за 100 тысяч долларов, — ГУР (видео)

Эту новейшую радиолокационную станцию россияне применяли для обнаружения малых беспилотников. По данным ГУР, в войсках она появилась только в 2022 году.

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В пятницу, 26 апреля, военная разведка обнаружила и нанесла огневое поражение по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции (РЛС) "Репейник" в Российской Федерации. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в воскресенье, 28 апреля.

Разведчики уничтожили новейшую антидроновую РЛС россиян беспилотником. Операцию проводили бойцы группы "Гуси 9" вместе с подразделением активных действий ГУР МО Украины.

Эту переносную станцию "Репейник" оккупанты начали поставлять в свои войска только в 2022 году. По данным ГУР, ее стоимость составляет около 10 миллионов рублей, которые эквивалентны 100 тысячам долларов.

Благодаря РЛС россияне могли обнаруживать малые воздушные цели. В частности дроны, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров.

Согласно данным из открытых источников, "Репейник" обнаруживал и подавлял малые БпЛА — самодельные дроны-камикадзе, DJIPhantom, DJIMavic.

Напомним, 27 апреля украинская разведка сообщила об уничтожении радиолокационной станции "Подлет" стоимостью 700 миллионов рублей. Эту систему россияне использовали для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

11 апреля дроны ГУР атаковали радиолокатор загоризонтного обнаружения в Ковылкине. 17 апреля разведчики провели повторную спецоперацию по поражению РЛС.