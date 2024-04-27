Спецоперация на 700 млн: ГУР и ВСУ уничтожили современную российскую РЛС "Подлет" (видео)

Как отмечают в украинской разведке, на вооружение систему РЛС 48Я6 К-1 россияне поставили лишь 9 лет назад.

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Спецназовцы группы главного управления разведки Министерства обороны Украины "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" уничтожили сравнительно новую российскую радиолокационную станцию 48Я6 К-1 "Подлет". Об этом сообщают в ГУР МОУ.

Точный удар был нанесен по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей сам комплекс.

Отмечается, что на вооружение ВС РФ подобные радары начали поставлять только в 2015 году.

Эту систему обнаружения враг использовал для передачи координат целей зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400.

Причем, стоимость РЛС составляет более 700 миллионов рублей — то есть более 5 миллионов долларов США.

Добавим что мобильная станция радиолокации кругового обзора 48Я6-К1 "Подлет" предназначена для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной обстановке. Способна обнаруживать одновременно до 200 целей на высоте до 10 км при дальности от 10 до 300 км.

Напомним, в ноябре 2023 года украинские разведчики вместе с бойцами 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна вывели из строя "Подлет", который стоял возле населенного пункта Красная Поляна Шебекинского района Белгородской области (РФ).

В июле 2022 года ВСУ уничтожили радар "Подлет-К1" в Лазурном, ударив из РСЗО HIMARS высокоточной ракетой M31A1 GMLRS.