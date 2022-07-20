Самый дальний удар из HIMARS: ВСУ уничтожили радар "Подлет-К1" в Лазурном (фото)

По данным аналитиков, следящих за ходом войны, ракеты GMLRS пролетели 100 км, что на 16 км больше, чем заявленная дальность стрельбы.

Украинские военные нанесли ракетный удар по ВС РФ в Херсонской области. В результате удалось уничтожить радиолокационный комплекс "Подлет-К1". Об этом сообщается в группе "Walter Report", где отслеживают ход российско-украинской войны.

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Самый дальний удар HIMARS

Ныне в украинской армии для РСЗО HIMARS используют высокоточные ракеты M31A1 GMLRS, у которых заявленная дальность стрельбы 84 км. Однако для удара по Антоновскому мосту снаряды пролетели около 100 км, на что обратили внимание в группе Walter Report.

[ + – ] Расстояние от подконтрольной территории до Лазурного почти 100 км

При этом стоит отметить, что с других ракурсов ракеты не пролетали выше заявленных 84 км, если установить их не восточнее Николаева, а южнее. Возможно, авторам больше известно, откуда был нанесен удар.

[ + – ] Лазурное находится в пределах досягаемости ракет GMLRS

Ракеты уничтожили весь комплекс "Подлет-К1"

В результате удара был поражен радиолокационный комплекс "Подлет-К1" вместе с радаром, командной машиной и генератором.

"Подлет-К1" — это универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в условиях радиопомех. Он разработан для ВКС России концерном "Алмаз-Антей". РЛС служит целеуказанием для комплексов ПВО С-300 и С-400.

[ + – ] Станция РЛС "Подлет-К1"

Комплекс базируется на шасси КАМАЗ, что делает его мобильным. РЛС должно обеспечивать:

обнаружение и определение координат целей

захватывать и сопровождать любые аэродинамические цели

выдача информация о цели системам ПВО и истребителям

Установка начала поступать в российские войска всего 7 лет назад, в 2015 году.

Напомним, в британской разведке отмечают, что удар по Антоновскому мосту ставит под угрозу все снабжение для российских войск.

19 июля ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне — это одна из двух артерий для снабжения группировки в Херсоне.