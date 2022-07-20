Найдальший удар із HIMARS: ЗСУ знищили радар "Підліт-К1" у Лазурному (фото)
За даними аналітиків, які стежать за перебігом війни, ракети GMLRS пролетіли 100 км, що на 16 км більше, ніж заявлена дальність стрільби.
Українські військові завдали ракетного удару по ЗС РФ у Херсонській області. Унаслідок вдалося знищити радіолокаційний комплекс "Підліт-К1". Про це повідомляється у групі "Walter Report", де відстежують перебіг російсько-української війни.
Найдальший удар HIMARS
Нині в українській армії для РСЗВ HIMARS використовують високоточні ракети M31A1 GMLRS, у яких заявлена дальність стрільби 84 км. Однак для удару по Антонівському мосту снаряди пролетіли майже 100 км, на що звернули увагу у групі Walter Report.
Водночас варто зазначити, що з інших ракурсів ракети не пролітали вище за заявлені 84 км, якщо встановити їх не на схід від Миколаєва, а на південь. Можливо, авторам більше відомо, звідки було завдано удару.
Ракети знищили весь комплекс "Підліт-К1"
Унаслідок удару було уражено радіолокаційний комплекс "Підліт-К1" разом із радаром, командною машиною і генератором.
"Підліт-К1" — це універсальна мобільна трикоординатна станція радіолокації кругового огляду та виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в умовах радіоперешкод. Він розроблений для ВКС Росії концерном "Алмаз-Антей". РЛС слугує вказівкою для комплексів ППО С-300 і С-400.
Комплекс базується на шасі КАМАЗ, що робить його мобільним. РЛС має забезпечувати:
- виявлення і визначення координат цілей;
- захоплювати та супроводжувати будь-які аеродинамічні цілі;
- видавання інформації про мету систем ППО та винищувачів.
Установка почала надходити до російських військ лише 7 років тому, у 2015 році.
Нагадаємо, у британській розвідці зазначають, що удар по Антонівському мосту ставить під загрозу все постачання для російських військ.
19 липня ЗСУ завдали ракетного удару по Антонівському мосту у Херсоні — це одна з двох артерій для постачання угруповання у Херсоні.