Опора российской ПВО: почему украинцам нужно уничтожать комплексы "Подлет-К1"

Радиолокационные станции обнаруживают летяющие объекты на расстоянии до 300 км и передают их точные координаты ракетным комплексам, делая С-300 и С-400 намного точнее.

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В Крыму 23 августа в результате ударов Сил обороны Украины могла быть повреждена российская радиолокационная станция "Подлет-К1", сообщает издание Defence Express. Фокус расскажет, что это за система и почему она важна для оккупантов.

Как пишет российское издание "Новый оборонный заказ", радиолокационный комплекс 48Я6-К1 "Подлет-К1" разработан концерном "Алмаз-Антей" для Воздушно-Космических Сил России. Он призван обнаруживать аэродинамические и баллистические объекты на малых высотах, а затем нацеливать ракетные комплексы типа С-400 или С-300.

По данным сайта "АрміяInform", РЛС "Подлет-К1" создали специально для поиска малоразмерных, медленных целей на низкой высоте и в условиях работы радиоэлектронных помех, в том числе крылатых ракет, беспилотников или самолетов-невидимок. Создатели утверждают, будто она может заметить движущийся объект на расстоянии до 300 км и на высоте до 10 км.

Фото: Бастион / А.В. Карпенко

Российский журнал "Бастион" приводит такие характеристики комплекса "Подлет-К1":

дальность работы — от 5 до 300 км;

угол — от — 2 до +25 градусов;

высота работы — до 10 км;

время развертывания — 20 мин;

дальность определения координат — 200 км;

точность измерения плоскостных координат — 500-600 м;

точность измерения высоты — 300-400 м;

ресурс работы — 1000 ч.

"Алмаз-Антей" начал испытания "Подлета-К1" в 2010- году, а первые образцы поступили на вооружение сил ПВО Москвы в 2015 году. Разработчики из "Алмаз-Антея" утверждают, что их станция может обнаруживать цели даже лучше, чем хваленые универсальные системы С-400, поэтому ракетные комплексы начали дополнять "Подлетами" на "важных направлениях", усиливая их возможности.

23 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Крыму поврежден береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", запускающий ракеты "Оникс". По данным СМИ, взрывы прогремели в районе населенного пункта Оленевка в Черноморском районе. Там же повреждены радиолокационные станции. Некоторые источники предположили, что речь идет именно о "Подлете-К1", но официального подтверждения на момент написания материала не было.

20 июля писали, что ВСУ уничтожили РЛС "Подлет-К1" в Лазурном Херсонской области. Украинские военные применили РСЗО HIMARS и нанесли удар рекордной дальности (почти на 100 км).