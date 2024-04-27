Спецоперація на 700 млн: ГУР та ЗСУ знищили сучасну російську РЛС "Подлет" (відео)

Як наголошують в українській розвідці, на озброєння систему РЛС 48Я6 К-1 росіяни поставили лише 9 років тому.

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Спецпризначенці групи головного управління розвідки Міністерства оборони України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" знищили порівняно нову російську радіолокаційну станцію 48Я6 К-1 "Подлет". Про це повідомляють у ГУР МОУ.

Влучний удар було нанесено по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила сам комплекс.

Зазначається, що на озброєння ЗС РФ подібні радари почали постачати лише у 2015 році.

Цю систему виявлення ворог використовував для передачі координат цілей зенітно-ракетним комплексам С-300 та С-400.

Причому, вартість РЛС складає понад 700 мільйонів рублів — тобто понад 5 мільйонів доларів США.

Додамо що мобільна станція радіолокації кругового огляду 48Я6-К1 "Подлет" призначена для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній обстановці. Здатна виявляти одночасно до 200 цілей на висоті до 10 км при дальності від 10 до 300 км.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року українські розвідники разом із бійцями 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна вивели з ладу "Подлет", який стояв біля населеного пункту Красна Поляна Шебекінського району Бєлгородської області (РФ).

У липні 2022 року ЗСУ знищили радар "Подлет-К1" у Лазурному, вдаривши з РСЗВ HIMARS високоточною ракетою M31A1 GMLRS.