ГУР і ЗСУ підірвали в Росії цінну станцію "Подлет К1": чим вона заважала українцям (відео)

Вразити дороге обладнання допомогли два безпілотники літакового типу, які захисники України вночі запустили на територію ворога.

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Українські розвідники разом із бійцями 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виявили та вивели з ладу дороговартісну російську радіорелейну станцію 48Я6-К1 "Подлет" біля населеного пункту Червона Поляна Шебекинського району Бєлгородської області (РФ). Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook у середу, 1 листопада.

На відеокадрах видно, як військові підготували й запустили просто з рук два дрони літакового типу. Імовірно, саме безпілотники залетіли в Бєлгородську область і вразили станцію "Подлет", хоча в ГУР не вказали, чим саме атакували російське обладнання. Судячи з кадрів, удар припав на кунг управління. Дещо пізніше безпілотник-розвідник показав результати роботи дронів: над лісовим масивом, у якому була замаскована техніка, здіймався дим.

"Об'єкт був пошкоджений у прикордонній зоні. Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах. Унаслідок операції російська радіорелейна станція була виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат", — уточнили розвідники деталі операції.

Чим небезпечна станція ЗС РФ "Подлет"

Зазначимо, що 48Я6-К1 "Подлет" — це універсальна мобільна твердотільна трикоординатна радіолокаційна станція з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в умовах сильних радіоелектронних перешкод. Розроблений російським концерном Повітряно-космічних сил, комплекс радарного спостереження призначений для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 і подібних систем. Він забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат цілей, захоплення і супровід будь-яких аеродинамічних цілей, визначення їхньої державної приналежності, а також видачу інформації про цілі системам ЗРК і винищувальної авіації. Комплекс також може працювати в декількох режимах бойового чергування: низьковисотний, висотний, далекобійний і гірський.

Розробник системи — "Алмаз-Антей" — розпочав випробування "Подлету-К1" 2010 року, а перші зразки надійшли на озброєння сил ППО Москви 2015 року. Творці техніки стверджують, що їхня станція може виявляти цілі навіть краще, ніж хвалені універсальні системи С-400, тому ракетні комплекси почали доповнювати "Підльотами" на "важливих напрямках", посилюючи їхні можливості.

Склад комплексу 48Я6-К1 "Подлет":

антенний пост;

кунг управління;

електрогенератор.

Технічні характеристики комплексу:

діапазон частот випромінювання — сантиметровий;

кількість одночасно виявлених цілей — 200;

дальність дії — від 10 до 300 км;

максимальна висота виявлення — 10 км;

швидкість цілей — до 4400 км/год;

Період огляду простору — 5 і 10 сек;

час розгортання комплексу — 20 хв.

Раніше ми писали про те, що окупанти випробували в Україні РЕБ "Тритон". Цей радіоелектронний комплекс можна швидко модифікувати за допомогою різних окремих модулів, які застосовуються залежно від частот управління FPV-дроном. Базовий набір містить опцію для придушення в чотирьох діапазонах.

А на початку вересня Мінцифри назвала найнебезпечніші комплекси РЕБ Росії. За допомогою своєї техніки ЗС РФ глушать безпілотники й зв'язок, заважаючи українським бійцям координувати підрозділи на полі бою.